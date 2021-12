Al estilo de JLo, Daniella Chávez echa toda la carne al asador con coqueta prenda roja

Pese a que siempre se le ha visto lucir cuerpazo en diminutas prendas, la modelo Daniella Chávez demostró que también tiene dotes culinarios, y es que al estilo de la cantante Jennifer Lopez, la chilena echó toda la carne al asador con coqueta prenda roja.

Además del obligado mandil para cubrir su ropa y en este caso su piel, debido a que sólo utilizó un diminuto bikini de hilo dental, Daniella Chávez se paró frente al asador y muy coqueta se dejó captar mientras asaba algunos cortes de carnes.

Y aunque Daniella Chávez ha compartido cientos de imágenes de ella en redes sociales, algunas otras han sido replicadas por algunos fanáticos de diversas cuentas de fanpages (páginas de fans) en tras los años que la chilena tiene figurando como una de las celebridades de las redes sociales, fue el perfil de @daniellachavez_fansmundial en en 2018, se tomó la libertad de compartir tremenda postal.

A principios de enero de hace tres años, la fanpage sólo escribió "@daniellachavezofficial" seguido de un corazón rojo y una carita con ojos de enamoramiento, pues a decir verdad, una postal de este nivel deja sin palabras a cualquiera, al ver a Daniella Chávez demostrando muy sensual, que también le gusta la cocina.

La fotografía, se remonta a una que se hubiera tomado la cantante Jennifer Lopez durante el vídeo que grabó junto a DJ Khaled, Cardi B del tema "Dinero", estrenado precisamente en mayo de 2018, en la que luce de frente con un exquisito coordinado de lencería de color negro, que por supuesto, puso a sudar a sus seguidores.

Y es que, la 'Diva del Bronx' no pudo lucir más sensual para un día de campo en el jardín de su casa, demostrando su empoderamiento femenino. "Diosa totalllll" o "Muy sexy", son dos de los mensajes que la neoyorquina recibió también a través de una de sus tantas fanpages que captaron el momento para la historia.

Al momento, dicho clip que fue estrenado el 24 de mayo de 2018, ha alcanzado un total de 133.607.865 visualizaciones en el canal oficial de YouTube de la novia de Ben Affleck, con quien ha retomado su relación sentimental después de una vida hecha y varios hijos de por medio.

En tanto, a sus 33 años, fue que Daniella Chávez logró atrapar miradas y en redes sociales, luego de protagonizar tremenda y atrevida postal. Pues al verla cocinando sólo con un mandil y un intento de bikini en ese color rojo encendido, la también intérprete de la música urbana, no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

No por nada, Daniella Chávez se ha adjudicado el puesto de la celebridad más vista en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, su Only Fans, entre otras; pues su imaginación la han llevado a conseguir millones de seguidores del mundo tras ser una de las modelos más perseverantes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!