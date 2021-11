Al estilo de Demi Rose, Daniella Chávez posa con suetercito abierto y causa revuelo

Al estilo de la modelo británica Demi Rose, fue que posó la latina Daniella Chávez tras lucir un suetercito abierto con el que causó revuelo entre una de las tantas publicaciones de sus redes sociales, pues no es para menos con ese par de atributos que posee la chilena.

A través de su cuenta de Instagram, Daniella Chávez compartió una postal en la que además de lucir impecable en su look, también lo hizo con su outfit que corresponde a unos jeans de mezclilla celeste y un suetercito del mismo tono que para no variar, dejó abierto dejando muy poco a la imaginación de sus seguidores.

Pues la también ex conductora de Televisa Deportes, no reparó en mostrar lo que tiene y su belleza inigualable a principios del 2020, cuando disfrutaba una taza de cafe por la mañana.

"Good morning... que tengan linda jornada! Lashes @studiohappylashes", escribió Daniella Chávez al mismo tiempo que mostraba sus pestañas como las de Minnie Mouse de Disney.

"La belleza de todos es la gracia de Dios", escribió un fan de origen persa con toques un tanto religiosos, mientras que por otro lado se lee: "Bellísimas mi amor encantadora", "Qué rico, mami", "Hermosa y sensual", aunque hubo quien no pudo frenar sus instintos y/o deseos y escribió: "Te hace falta una buena chupada de gomas".

Entre los 1,860 comentarios que se leen figuran otros como "So beautiful" (Qué hermosa), "Brava e bella", "Linda mamaxita!", "Mi güerita chula, por ti yo sería capaz de todo", "Usted es mujer mas linda del mundo".

Y sus seguidores brasileños no dejaron de manifestar su admiración por Daniella Chávez; mientras unos exponían: "Eso está bien con tu beso" o la cuestionaban "¿Por qué no muestra bobs completos?", otros más no repararon en enviar decenas de tipos de emojis como corazones rojos, llamaradas de fuego, caritas con ojos de corazón o tirando un beso.

Al momento, la chilena quien se considera de las celebridades más visitadas en redes sociales de América Latina, y que cuida muy celosamente cada cuenta que redes sociales que tiene, ha logrado un total de 175,555 corazones rojos.

Al estilo de Demi Rose, Daniella Chávez posa con suetercito abierto y causa revuelo. Foto: Instagram Daniella Chávez

