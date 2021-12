Durante las últimas semanas, la actriz Carmen Villalobos ha lucido especialmente glamorosa y al estilo de la modelo chilena Daniella Chávez, la colombiana lució muy coqueta con vestidito de seda en tono azul rey; y todo se debe a un nuevo proyecto en la carrera artística de la también villana de "Café con Aroma de Mujer" (2021) de Telemundo.

Pues desde el pasado 8 de noviembre, Carmen Villalobos se estrenó como conductora del reality show "Escuela Imparables" que trata de un programa en el que doce jóvenes talentosos demostrarán porqué tienen que ser apoyados económicamente para cristalizar sus ideas en un exitoso negocio.

Sin embargo, la colombiana de 41 años no perdió la oportunidad para lucir su belleza con un vestido de tirantes azul rey de seda, tal y como los que usa la también latina Daniella Chávez de 36 años que es de origen chileno.

Y con una tercia de instantáneas, la esposa de Sebastián Caicedo, mostró lo mejor de sí misma posando desde un sillón redondo aterciopelado desde lo que parece ser las instalaciones del canal televisivo E! Online Latino en México.

"Definitivamente para que puedas irradiar luz, primero TÚ TIENES QUE ESTAR BIEN y a veces las personas no entienden eso; creen que a uno no le importan los demás. Recuerda, que para que en tu camino haya luz y felicidad, tu interior debe tener paz"...

"Y sí, hoy amanecí como estoy en esta foto, feliz y agradecida con Dios por todas las bendiciones de mi vida! Tú por qué que estás agradecido??? M&H @hugoquinonesmakeup" se lee en la segunda parte de la descripción de la publicación de Carmen Villalobos, en la que a decir verdad, luce espectacular y por tanto recibió cientos de piropos.

Algunos como: "I LOVE THE MAKEUP LOOK AND THE HAIR AND THE DRESS" (ME ENCANTA EL MAQUILLAJE Y EL CABELLO Y EL VESTIDO), "WHAT A BEAUTYYYYY" (QUE BELLEZA) o "Eres la más linda".

Entre tanto, Carmen Villalobos tomaría el look que en más de una ocasión ha utilizado la modelo chilena Daniella Chávez, tras lucir glamorosa en sus publicaciones; la más reciente fue con un vestido verde de tirantes en una colaboración con la firma para mujeres glamorosas como Christian Dior.

Cuya publicación obedecía a la antesala de su cumpleaños el pasado 26 de octubre, cuya descripción invitaba a recordar a amigos que cumplieran años el mismo día que ella: "Encuentra a alguien que cumpla el mismo día que tú en este post. Empiezo yo: 26 de Octubre. Hair: @peluqueriaveranvior".

Y tras su post del 1° de octubre, miles de fanáticos se pronunciaron a la belleza de la chilena, quien a sus todavía 35 años, seguía enamorando a su audiencia virtual en su cuenta de Instagram.

