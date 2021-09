Al estilo de Ángela Aguilar, Jennifer Lopez brilla en Festival de Venecia

En su reciente participación en el Festival de Cine de Venecia, la cantante Jennifer Lopez deslumbró con varios atuendos con los que sin duda, impactó a los presentes, así como a sus fanáticos en redes sociales; no obstante, la neoyorquina también brilló con un outfit al estilo de Ángela Aguilar.

Y es que, entre los atuendos que utilizó como el vestido tipo vaquero de Ralph Lauren en los MET Gala o el vestido blanco de pronunciado escote en dicho festival, a cargo del diseñador libanés Georges Hobeika que corresponde a su última colección de alta costura para la temporada Otoño-Invierno 2021, pareciera como si 'la Diva del Bronx', hubiera copiado el estilo de la cantante mexicana Ángela Aguilar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también novia de Ben Affleck, modeló por las aguas de Venecia con un vestido strapless de falda ampona, justo como los que utiliza la hija del cantante del regional mexicano Pepe Aguilar. El vestido es un diseño de Dolce Gabbana que incluye en su estampado los edificios más importantes de la ciudad de Venecia plasmada en la misma prenda.

"When the sun is out… it’s time to shine. Head to @JLoBeauty for my biggest skincare secret that makes me glow from head to toe #JLoBeauty @DolceGabbana", escribió JLo al pie de una de sus más recientes publicaciones en las que luce dicho vestido. Lo que en Español significa: "Cuando sale el sol... es hora de brillar. Dirígete a @JLoBeauty para mi mayor secreto para el cuidado de la piel que me hace brillar de la cabeza a los pies #JLoBeauty @DolceGabbana.

Por su parte, fue el mismo Dolce Gabbana, quien compartió a través de su cuenta de Instagram una tercia de publicaciones en las que Jennifer Lopez modela el vestido. "Repost by @jlo. The incomparable beauty of Jennifer Lopez meets the exquisite Italian craftsmanship of Dolce&Gabbana Alta Moda in Venice"...

"Styled by @robzangardi and @marielhaenn. #DolceGabbana #DGAltaModa #RandM", (Publicación de @jlo. La incomparable belleza de Jennifer Lopez se une a la exquisita artesanía italiana de Dolce & Gabbana Alta Moda en Venecia. Diseñado por @robzangardi y @marielhaenn. #DolceGabbana #DGAltaModa #RandM).

Por su parte la cantante con una de las voces más potentes en su estilo de la música regional mexicana como es Ángela Aguilar, suele utilizar el mismo estilo de vestidos de corsé strapless y súper faldas amponas de cualquier estampado o comúnmente de flores ya sea bordadas o resaltadas.

Mismos que utiliza para pararse en un escenario en vivo, en alguna entrega de premios o para grabar un vídeo. Recientemente, la famosa de 17 años, utilizó uno típico de México para celebrar las fiestas patrias del país que la vio nacer.

Sin embargo, en esta ocasión parece como si Jennifer Lopez hubiera querido adoptar el estilo de la zacatecana (de Zacatecas, México) a sus 52 años de edad.

