Al estilo Natalie Portman, Adamari López impacta como el Cisne Negro

La puertorriqueña Adamari López ha sorprendido a propios y extraños con sus looks durante todo el año y en Halloween no iba a ser la excepción y dejó a todos con la boca abierta en la gala de “Así se baila”, al presentarse caracterizada como el “Cisne Negro”.

Al más puro estilo de Natalie Portman, la super estrella de Hollywood, la conductora de “Hoy día”, matutino de Telemundo, dejó con la boca abierta a los televidentes y a sus admiradores en redes sociales al impactar como “Black Swan” en un tutú negro con el que presumió cuerpazo.

Con el espectacular traje de plumas, Adamari López confirmó que a sus 50 años se encuentra mejor que nunca, luciendo como toda una mujer empoderada, independiente y bella, demostrando que nunca es tarde para tomar decisiones que pueden cambiar la vida.

Aunque Adamari López llegó partiendo plaza en la gala de “Así se baila”, donde funge como jueza del concurso, fue en redes sociales donde la actriz de telenovelas presumió a detalle su increíble atuendo y maquillaje, haciendo recordar, inevitablemente, a Natalie Portman en la pelicula que le diera el Oscar.

La presentadora de televisión de Telemundo lució un tutú ceñido tipo corset en la parte superior, con detalles de pedrería en la zona del busto, y una falda esponjada con plumas negras y tul, emulando el traje que utilizó la estrella de Hollywood.

Adamari López complementó el atuendo con unas medias transparentes con ligero tono aperlado y unas zapatillas negras con detalles de plumas. Para este tipo de disfraz no podía faltar el maquillaje, que fue clave en la película y también lo fue ahora para la puertorriqueña.

Las sombras y el delineado en los ojos fueron fundamentales para darle el toque perfecto a la caracterización del “Cisne Negro”, además de un tono rojo en los labios. La actriz también llevó el cabello recogido en un moño y una tiara en la cabeza, luciendo perfecta.

Con este “disfraz”, Adamari López impactó a sus millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que compartió una serie de fotografías, con las que deseó un “Happy Halloween. Black Swan en #AsíSeBaila”, desatando las reacciones por parte de sus fans.

“Me gusta el cambio que ha dado, pero no me gusta como se ve ahí”, “Guapa, sigue adelante, te ves bella, la edad no importa, tú eres ella”, “Eres una triunfadora y nos demuestras que nada es imposible, ¡estás hermosa!”, “Te ves preciosa”, “Espectacular”, “Siempre diva”, “Muy linda, Ada”, “Queen”, “¡Me encantó el maquillaje”, fueron algunas de las impresiones que recibió.

