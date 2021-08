Al estilo Maribel Guardia, Cynthia Rodríguez muestra cinturita con vestido de hojas

La exhibición de Cynthia Rodríguez por tierras españolas no para y esta vez dejó a sus fans con el ojo cuadrado al mostrar su breve cinturita con un fresco vestido, que hizo recordar los atuendos con los que Maribel Guardia presume sus curvas.

La conductora de “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca, enamoró al modelar un sexy vestido de hojas verdes, con aberturas en la zona del torso, con el que presumió esta parte de su cuerpo de una manera muy sutil y elegante, arrebatando suspiros a su paso.

Muy al estilo de Maribel Guardia, Cynthia Rodríguez mostró sus estilizadas curvas con el atuendo, con el cual siguió conquistando España y enamorando aún más a su novio Carlos Rivera, a quien acompañó a su gira por el “viejo continente”, desde donde no ha parado de recibir halagos al lucir espectacular en cada parada que hace.

La ex académica compartió en sus historias de Instagram unos breves clips en los que aparece modelando el vestido largo y vaporoso en color blanco con estampado de hojas verdes. La prenda se distinguía por tener una blusa de cuello “v” profundo que se unía en la parte delantera con la falda y dejaba descubierta la parte del torso.

La falda estaba diseñada con una especie de capas donde resaltaba más el estampado en verde y café claro, y la actriz complementó con unas zapatillas abiertas en tono beige, una bolsa tipo clutch café y el cabello recogido en una coleta de raya en medio.

Cynthia Rodríguez lució espectacular con un largo vestido con el que presumió cuerpazo. Foto Instagram Cynthia Rodríguez

Los accesorios que utilizó Cynthia Rodríguez también fueron espectaculares, pues portó una serie de pulseras en tonos dorados y plateados, con detalles de pedrería y charms, además de unos aretes de perlas, que le dieron el toque final a su sofisticado outfit.

Con el atuendo, la presentadora de televisión hizo recordar a Maribel Guardia y a sus sexys trajes de dos piezas, con los que muestra sus atributos de una forma espectacular, dejando claro que a su edad luce un cuerpazo y es la envidia de muchas y el sueño de otros.

Cynthia Rodríguez no desmerece en absoluto ante la ex reina de belleza costarricense y fue demostró que la mexicanas son de las mujeres más bellas del mundo con cada uno de los looks que presumió por territorio español, mostrándose en cada uno de los sitios donde su novio Carlos Rivera se presentaba.

Esa fue la razón por la que la conductora de TV no ha estado presente en “Venga la alegría”, pues el amor la hizo “cruzar el charco” para reunirse con su amado, quien tuvo bastante éxito en su gira por Europa.

