Al estilo Malillany Marín, Cynthia Rodríguez se luce en traje sastre en pleno verano

Aunque el verano es una temporada en el que la moda urge a utilizar prendas más frescas y destapadas para combatir el clima, también hay algunas famosas que prefieren romper las tendencias y marcar las suyas propias, como Cynthia Rodríguez, que emuló a Malillany Marín y se atrevió a lucir un outfit todo terreno.

Tras su regreso a México luego de un viaje de dos meses por Europa, Asia y África, la conductora de televisión se lució en un traje sastre en pleno verano, eso sí, en un color tan vibrante como elegante que no pasó desapercibido y no desentonó en absoluto con las tendencias de la temporada.

Al estilo Malillany Marín, Cynthia Rodríguez presumió además un cambio de look con sus fans en redes sociales y se mostró más radiante que nunca, sin mencionar nada hasta el momento del rumor que asegura que está embarazada tras su “luna de miel” con Carlos Rivera.

Fresca y chic

Una vez que pisó territorio mexicano, Cynthia Rodríguez pasó un tiempo viendo luciérnagas en Tlaxcala, la tierra natal de su novio para, posteriormente, incorporarse a la vida cotidiana y a sus actividades, y una de las primeras cosas que hizo fue acudir al estilista.

La presentadora de televisión se hizo un ligero cambio de look con un corte y un efecto de color en cabello para refrescar su imagen y lo presumió en sus historias de Instagram, donde también presumió su outfit en color amarillo mostaza, que le dio un toque de sofisticación.

Aunque pudiera pensarse que los trajes sastres no son para el verano, Cynthia Rodríguez decidió seguir la tendencia de Malillany Marín, quien hace unas semanas dio cátedra de cómo lucir un atuendo de este tipo en pleno verano y no morir en el intento, poniendo la clase por delante.

En aquella ocasión, la actriz cubana apareció con un traje de dos piezas en color rosa, con blazer de solapa y seis botones al frente, corte cuadrado y un tanto holgado, además de un pantalón en el mismo tono, complementando con unas zapatillas blancas, un bustier en rosa pálido y el cabello recogido, además de un bolso de mano en morado.

Ahora, Cynthia Rodríguez le hizo segunda y apareció con un traje sastre en tono mostaza de blazer de solapa pero sin detalles de botones, además de un pantalón no ceñido y blusa blanca, pero a diferencia de Malillany Marín, la ex academia llevó el cabello suelto pues acababa de hacerse su cambio de look.

La coahuilense explicó a sus fans que con el viaje que hizo su cabellera se maltrató mucho debido a las condiciones climáticas que enfrentó pero su visita al salón de belleza revivió a su cabellera y luce guapísima para sus próximos proyectos, aunque no ha dado a conocer si se reintegrará a “Venga la alegría” o preferirá descansar un tiempo más.

Cynthia Rodríguez y su sofisticado traje mostaza. Foto Instagram Cynthia Rodríguez

