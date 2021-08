Al estilo Livia Brito, Gaby Spanic juega a la camiseta blanca mojada y derrite con encantos

Como si estuviera en la playa en plenos festejos de Semana Santa, y al estilo de Livia Brito, la actriz Gaby Spanic jugó a la camiseta mojada que por si fuera poco, eligió una de color blanca y claro, derritió a sus fanáticos con encantos, que dicho sea de paso, son unos de los más apreciados entre las famosas.

La actriz de "Si nos Dejan" (2021), ha dejado atónitos a sus más de 2 millones de seguidores, al lucir cuerpazo en lo que fue un re-post que recientemente publicó en su cuenta oficial de Instagram. Y es que se trata de todo lo que le hizo sentir y demás emociones que causó en el fotógrafo Alex Padrón, quien narró en unas líneas el nervio que sintió de captar a Gaby Spanic.

La aventura que contó quien ahora es uno de sus grandes amigos y su fotógrafo de cabecera, fue relatada en una segunda parte, a través del re-post de Gaby Spanic, que se lee: "#repost @alexpadronphoto "Nuestra primera vez" Parte 2" @gabyspanictv #Tbt.

Lee también: Marjorie de Sousa presume cuerpecito con outfit playero en la piscina

Así como ya les había narrado en el post anterior, me tocó trabajar a plena luz del medio día (La peor luz y más para un principiante) pero tener a esta gran e imponente celebridad frente a mi lente me hizo borrar todo miedo, inseguridad y duda, me encomendé a Dios y comenzamos a trabajar.

Era inicialmente una campaña de trajes de baños y terminó siendo propuesta para #Playboy o #RevistaH, 2da. vez que Gaby se desnudaba en su carrera, nos fuimos a un yate a pasar la tarde y lo que yo ni me imaginaba es que el GRAN compromiso seguía, Gaby y la producción ya tenían preparado irnos a una pequeña selvita para seguir trabajando y para retratar a ese bello monumento sin ropa!!

Lee también: Gaby Spanic dice adiós a Si nos dejan más destapada que nunca

Ustedes ni se imaginan, la vida me corría en segundos, planes, poses, lugares, todo tuve que planearlo en cuestión de segundos!! Porque además fue lo que duramos en trasladarnos de una pequeña lanchita del yate a la locación de las fotos, había poca luz, Gaby nerviosa de que alguien la viera e hiciera fotos (Aunque estábamos retirados de la orilla del mar, se escuchaban voces) Improvisamos con una camisa, prendas de Joyería y ¡Zas! Se encueró Gaby...Bueno!!

Ahí me resetié, no les puedo seguir narrando porque me quedé en blanco, sudaba MUCHISIMO!! Imaginense!! Mi 1era Celebridad y además sin ropa!! Dejen ustedes el morbo, que jamás me pasó por la mente, era el miedo, la duda y en ese momento sí sentí LA ENORME responsabilidad que tenía sobre mis hombros, afortunadamente fue rápido, desde siempre procuro adecuar mi ojo y trabajar en menor tiempo para la comodidad de Gaby en este caso.

Desafortunadamente las fotos no salieron en el editorial para adultos, que hubiese sido una gran Bendición, pero esta experiencia me dejó una Bendición más grande e importante, ser su amigo/hermano y ser considerado siempre por ella para trabajar, cosa que cada vez que la veo se lo agradezco con el corazón!!

Les regalamos esta imagen, dibujo con luz que quedó de esa maravillosa e inolvidable experiencia!! Gracias siempre mi @gabyspanictv Dios te devuelva en salud, abundancia y prosperidad todas las bondades y oportunidades que me brindas".

Y después de la apabullante experiencia que vivió un fotógrafo inexperto hace algunos años, la actriz que tiene 47 primaveras encima, podría haber hecho una serial fotográfica luciendo todos sus atributos y encantos, como Livia Brito, quien el 4 de abril pasado, presumió su escultural figura a través de un mini bikini blanco y una camisa blanca, que por supuesto, utilizó sin sujetador.

En la que por supuesto, hizo referencia a la madurez con la que enfrenta cualquier reto que le impone su carrera artística y cuando ya se encontraba grabando las primeras escenas de "La Desalmada", telenovela que actualmente protagoniza junto a José Ron:

"No eres lo que logras, eres lo que superas! ¿Cómo les fue en su fin de semana mis #BebesDeLuz? Yo la verdad descansé porque esta semana tendremos mucho trabajo #LaDesalmada".

Síguenos en