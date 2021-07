Al estilo Livia Brito, Chiquis Rivera posa como una vaquerita

Con pantalones ceñidos, botas y sombrero, Chiquis Rivera posó como toda una vaquerita para promocionar la gira de presentaciones que realizará en los próximos días por Estados Unidos, donde deleitará a sus fans con su voz y sus espectaculares curvas en atuendos entallados.

Hablando frente a la cámara mientras le arreglaban el vestuario de vaquerita y el maquillaje, la jueza del reality de televisión “Tengo talento, mucho talento” aprovechó para mandar un mensaje a sus admiradores, quienes están atentos a las fechas de sus conciertos para verla en acción entonando algunos de los grandes éxitos de la música regional mexicana.

Chiquis Rivera, quien este año será la host de los Premios Juventud, sorprendió con su look al estilo Livia Brito, al que, por supuesto, le dio su propio toque para dejar con la boca abierta a sus fans, quienes le lanzaron piropos y todo tipo de comentarios.

Fue en su cuenta de Instaran, la cantante de regional mexicano compartió un video con sus casi 6 millones de seguidores, en el que se le observa con unos entallados pantalones negros de cuero, que destacaban sus piernas, y unas larguísimas botas en color morado, que le llegaban arriba de la rodilla.

En la parte superior, Chiquis Rivera utilizaba un sujetador negro de encaje que resaltó sus encantos de una manera muy sexy, y una blusa de colores abierta y amarrada sólo con un nudo a la altura de la cintura, dejando ver su abdomen y sus nenas.

Con un sombrero en crema y rosa y el cabello alaciado, la ex de Lorenzo Méndez lanzó una invitación para sus fans para asistir a sus presentaciones: “Aquí estamos en una sesión de fotos pero les quiero platicar de las fechas que tenemos en el tour”, dijo la cantante y mencionó los sitios y las fechas que tiene programadas.

El sexy look de vaquerita de Chiquis Rivera no dejó indiferentes a sus seguidores, quienes se manifestaron en los comentarios de la publicación y varios le hicieron saber que ya contaban con los boletos para ir a verla, pero le chulearon más su figura con esos entallados pantalones.

“Amooo el look”, “Diosa, te amo”, “Ven a Denver”, “Guapa”, “Divina”, “Luces tan bonita”, “Preciosa, mi Chiquis”, “Amaría estar ahí”, “A ver cuándo vienes a Sonora, mi amor”, “¿Y Monterrey?”, “La más hermosa”, “¿Por qué tan chula?”, “¡Que no daría por poder estar allí, en uno de tus conciertos, pero te prometo que pronto iré a uno”, recibió Chiquis Rivera en las reacciones de sus admiradores.

La solista de regional mexicano reanudó sus presentaciones en vivo hace apenas unas semanas luego que se relajaran las medidas restrictivas por la pandemia en Estados Unidos, es por ello que su gira se centra en esta nación pues en México este tipo de eventos todavía se encuentran muy cuidados.

