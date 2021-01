Al estilo Federica Peluche, Irina Baeva luce como una muñeca

Irina Baeva, es una mujer que se ve bien con todo lo que decida ponerse, por lo que el estilo de Federica Peluche, no le queda nada mal a la actriz de Televisa, ya que apareció en su cuenta de Instagram con un atuendo parecido a ella.

En la imagen, Irina Baeva aparece sentada en un sillón cubierto con una manta de peluche en color blanco, y ella lució un top también en color aperlado, al estilo de Federica Peluche, el cual acompañó con un pantalón del mismo color que su top, con diseños en colores verdes.

Irina Baeva, luce bien con todo lo que se ponga, una de las famosas que se preocupa por su físico, y se le ha visto al lado de su amado Gabriel Soto, haciendo rutinas de ejercicio, donde a él le gusta lo rudo y ella se inclina por hacer yoga.

Irina Baeva luce espectacular. Instagram Irina Baeva

Irina Baeva y Gabriel Soto, son una de las parejas que se preocupa por tener un buen físico, por eso presumen una figura envidiable.

Los últimos meses han estado en el ojo público, por los diferentes problemas en los que se han metido, primero por la forma en la que su relación comenzó, sobre las especulaciones que si ella habría sido o no, la culpable de que el matrimonio de su actual pareja y Geraldine Bazán terminara.

Después vino el escándalo del protagonista de ´Soltero con hijas´, quien fue el protagonista de que sus nombres estuvieran entre los más sonados en el medio, por la filtración de un video del actor, donde mostró todo lo que es de la modelo rusa.

Al principio el ex de Geraldine Bazán se sintió ofendido por haberse violado su privacidad de esa manera, y no le quedó de otra más que dar la cara y hablar al respecto de lo sucedido, y dijo que el video no había sido para su actual pareja, y se sospechó que dicho material habría sido grabado cuando el aún seguía casado con la madre de sus hijas.

La actriz rusa, habló al respecto de la situación tan bochornosa y dejo en claro que el actor de "Amigas y Rivales", tenía todo su apoyo, por que lo que no había sido en su año, no tenía por que afectarle y ella era la menos indicada para hablar de la situación.

Hoy en día, vuelven otra vez a ser tendencia, pero ésta vez no fue por nada que los afecte, si no por dar a conocer ante sus millones de seguidores de sus respectivas cuentas de Instagram, que se han comprometido y lo mostraron con un bonito y significativo video donde se les ve felices y radiantes.

El compromiso ya había sido consumado el pasado 25 de Octubre del 2020, fecha en que la protagonista de "Vino el Amor", cumplió sus 28 primaveras, fue la sorpresa con la que Gabriel Soto la sorprendió y ella dijo sí.