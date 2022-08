Al estilo Demi Rose, Maribel Guardia cinturita y caderón con pantalón púrpura

Muy Al estilo de la modelo Demi Rose, presumió cinturita y caderón la actriz Maribel Guardia, tras posar frente a la cámara con un entallado pantalón púrpura y blusita blanca, motivo por el que provocó suspiros una vez más la costarricense.

Fue la tarde del sábado, que Maribel Guardia se lució con un nuevo outfit y un look como de jovencita a sus 63 años, maravillando de nuevo a sus seguidores de México, Latinoamérica y hasta de su natal Costa Rica que tanto la quieren y la admiran.

Y aunque Maribel Guardia tiene su estilo propio y bien definido para vestir, podría parecer que esta vez se inspiró en la modelo británica Demi Rose, con menos años que ella, que posee prominentes curvas y una diminuta cintura debido a lo ajustado de su prenda.

Lee también: Con outfit veraniego, Maribel Guardia no deja duda de su belleza: ¿A que horas sales por el pan?

Además del pantalón de vestir en tono púrpura, la esposa de Marco Chacón, lució una blusa blanca y una fémina estampada al frente, precisamente luciendo un outfit color lavanda, como si justo se estuviera reflejando. Los aretes de hilo y un par de sandalias de plataforma y en tonos violeta, fueron los detalles que complementaron el look sabatino.

"#feliz #sabado Nadie te golpeará tan fuerte como lo hará la vida, pero debes resistir y seguir luchando. #look @klaudethcollection", se lee al pie de su publicación de este fin de semana. Y por ello ha recibido 14,493 corazones rojos incluyendo el del actor Rafael del Villar.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Pero Demi Rose, a quien no es muy común verla lucir su figura de diosa en pantalón o jeans de mezclilla, silo ha hecho algunas veces, como cuando se fue a un concierto en 2018... "Music On @ Amnesia", se lee en la ubicación y en su descripción sólo colocó algunas patitas de perro.

No obstante, la británica de entonces 21 años -aproximadamente-, se lució en un par de postales, tras lucir un ajustado pantalón de látex con aberturas de forma vertical en cada pierna con entretejidos blanco y negro y una blusa sin manga color piel que no dejaba mucho a la imaginación.

Demi Rose ha logrado conseguir desde aquella noche, no menos de 338,476 corazones rojos y más de 1,500 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!