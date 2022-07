Al estilo Demi Rose, Daniella Chávez luce sus prendas más chiquitas en la nieve

Luego de presumir cuerpazo con diminutos vestidos en Miami, Florida en plena calle de la ciudad o yéndose de shopping a los malls (centros comerciales), al modelo Daniella Chávez estaría adoptando el estilo de su colega, la británica Demi Rose, quien hace algunos meses desafió al termómetro de los Alpes Franceses y lució sus curvas en diminutas prendas y la chilena lo haría de la misma forma.

En su cuenta de Instagram, se puede ver que Daniella Chávez ha hecho de las suyas en un paisaje gélido en pleno verano, aunque la chilena no se atrevió a tanto como Demi Rose y sólo lució su figura desde la habitación del hotel al que llegó.

Aunque, Daniella Chávez sí se dejó ver en la nieve, pero con un bodysuit negro entalladísimo y con el detallito de un súper escote, además de ser de manga corta el atuendo, pero eso sí, cubriéndose la cabeza con un sombrero ¡de peluche!...

El lugar donde se encuentra Daniella Chávez no ha sido revelado pero lo que sí es un hecho es que sigue siendo toda una sensación entre sus seguidores que ya ascienden a 16.6 millones en su cuenta de Instagram.

Yen todos los casos, la chilena preguntó: "1, 2 o 3?", pues una vez más puso a prueba el gusto de sus seguidores para saber cuál foto de sus tres publicaciones les habría gustado más y ante ello, se ha llevado de nuevo la admiración de seguidoras como su igual Alexa Dellanos, quien ha escrito: "Muñeca bella".

Otras colegas como Adriana Barrientos le lanzó un "Bella" seguido de varios corazones rojos y Gabriela González no dejó pasar la oportunidad de decirle: "Barbie doll" (Muñeca Barbie). Dasha Mart no se quedó atrás y colocó un "Wow" y una tercia de caritas con ojos de amor.

Al momento, la chilena de 36 años, ha logrado maravillar la vista de al menos 79,835, incluyendo la de su esposo Ariel Gutiérrez, luego de verla en diminuto y pegadito atuendo en tonos rosado y blanco.

Por su parte, Demi Rose, también lució sus prendas más chiquitas en la nieve en la región de Courchevel, Rhone-Alpes, France, durante el mes de marzo, donde incluso, celebró su cumpleaños número 27 con su particular estilo y luciendo un vestido que prácticamente no le cubría nada.

La británica sólo deseó buenos días al mundo mientras posaba de frente y de espaldas con un bikini de tiras sin dejar mucho a la imaginación. La británica que tiene una fortuna de 3 millones de pesos, ha logrado conquistar a 535,012 seguidores de sus casi 20 millones en la red de la camarita.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!