Al estilo Cruella de Vil, Geraldine Bazán causa furor en las redes

Tras el estreno de la película de Disney “Cruella” este fin de semana, Geraldine Bazán causó furor en las redes sociales al posar con espectaculares outfits inspirados en una de las villanas más famosas del mundo y levantó revuelo entre sus fans por el glamour que derrochó.

La actriz de fue invitada por Disney para crear algunos diseños basados en la cinta, protagonizada por Emma Stone, en la cual se cuenta la historia de la villana desde sus inicios y se da una explicación del por qué se llegó a convertir en la mala de la historia.

Geraldine Bazán quedó muy emocionada por la oportunidad y junto con su equipo de trabajo sacó toda su creatividad a flote para lograr unos outfits que se llevaron las palmas entre los internautas, pues capturó la esencia del personaje y al modelarlos lució espectacular, al más puro estilo de Cruella de Vil.

La ex de Gabriel Soto compartió unas imágenes y un video del proceso de diseño y el resultado final de los atuendos siendo modelados por ella misma, destacando su sensacional figura y sacándole provecho a su belleza y glamour para convertirse en la popular villana por un momento.

“Todo comienza con ideales, metas y sueños por cumplir. Y sólo cuando reconoces tu PODER y lo muestras la magia comienza... I’m becoming #Cruella!!! Nos inspiramos en @DisneyCruella para crear estos increíbles outfits, hazlo tú también!!! (sic)”, escribió la antagonista de “La mujer de Judas” en una de las publicaciones.

En otro post, donde comparte un video, Geraldine Bazán volvió a agradecer la oportunidad que le dio Disney y aprovechó para mandar un mensaje de empoderamiento: “Que nada te impida ser quién eres... Muestra tu poder, talento y personalidad! Disney me invito a crear diversos looks con inspiración #CruelladeVil y no podría estar más feliz con el resultado. #Selfloveisyourpower (sic)”.

La histrionisa mexicana agradeció también a su equipo de trabajo conformado por diseñadores de moda, estilistas, fotógrafos y camarógrafos, entre otros, además que hizo promoción a la película, la cual ya se encuentra en las carteleras de las salas de cine desde el viernes y era uno de los estrenos más esperados.

“Wow! ¡¡Uno más espectacular que el otro!! ¡¡Felicidades!! ¡Excelente trabajo de equipo!”, “Felicitaciones por tan Bella oportunidad y sé que lo lograras. Eres toda una diva y todo el personal que te rodea hace posible tu transformación”, “Porte y elegancia”, “Bella, única, espectacular, luces radiante”, “Bello, como todo lo que hace, mi admiración total para usted”, escribieron los fans de la actriz en los comentarios de la publicación.

Geraldine Bazán se llevó las palmas con los outfits que modeló y dejó claro que es una de las famosas más guapas del medio del espectáculo y además de su belleza, su carisma la ha convertido en una de las queridas por el público.