Al estilo Bárbara de Regil, Aleida Núñez presume sus curvas haciendo ejercicio en bikini

Una de las famosas que ha manifestado su afición por la vida fitness y el ejercicio es Aleida Núñez, quien no deja de fascinar a sus admiradores al presumir sus curvas haciendo ejercicio en bikini, dejando constancia de los resultados que le ha dejado este estilo de vida en su figura.

Al estilo Bárbara de Regil, la actriz y presentadora de TV dejó babeando a sus millones de fans al compartir un video en el que aparece en bikini mostrando su escultural silueta de espaldas, mientras se prepara para hacer ejercicio en una de las máquinas que hay en el gimnasio al que acude.

Como ya lo ha hecho costumbre, Aleida Núñez no dudó en dejar ver sus espectaculares curvas en un traje de dos piezas, con el que brindó una vista sin igual de sus encantos haciendo ejercicio, convirtiéndose estos videos en unos de los favoritos de los internautas.

Para mantener el escultural cuerpo paso que tiene, Aleida Núñez ha revelado su fórmula secreta y todo es cuestión de disciplina pues además de alimentarse bien, la actriz no le falla a su rutina diaria de ejercicios, invitando a sus fans a unirse a esta tendencia que la llena de energía.

Para animarlos, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, mostró sus curvas de infarto utilizando únicamente un top y un bikini de corte a la cadera, con los que permitió ver sus atributos mientras se sentaba en un banco y jalaba una cuerda, dejando con la boca abierta a todos y recordando a Bárbara de Regil, quien suele compartir sus rutinas en diminutos trajes de baño.

Aleida Núñez subió un breve video en su cuenta oficial de Instagram, en el que se aprecian sus torneadas piernas y su redonda retaguardia mientras camina hacia un banco en el gimnasio y se sienta, lista para comenzar con sus ejercicios del día y esculpir su ya perfecta figura.

“Incluir en mi vida diaria el ejercicio me ha llevado siempre a sentirme en mejor estado mental y físico… Aunque hay días que no me siento con la mejor energía siempre ME LEVANTO Y SIGO… #MenteFuerte #GymGirl #Gym”, escribió la histrionisa mexicana junto con la publicación y sus seguidores rápidamente reaccionaron.

“Excelente, linda y bella“, “Hermosa“, “La mujer de mi vida, te amo“, “Súper mujer“, “¡Mi vida! Siempre me enamoras“, “¡Me encantas!”, “Admirable“, “Hermosa señorita“, “¡Wow, qué disciplinada!“, “Magnífica“, “Me encanta tu constancia“, “Cuerpazo, hermosa“, “Belleza sensual“, “Preciosa“, “Invita a entrenar contigo“, “Me encantas. Me inspiras. Te adoro”, fueron algunas de las impresiones que causó la actriz de telenovelas entre sus fans.

Y es que al igual que otras famosas como Bárbara de Regil, Aleida Núñez sabe de los beneficios del ejercicio para mantener su figura de impacto y en los últimos meses ha compartido con sus seguidores parte de sus rutinas, destacando los grandes resultados que esta actividad le ha dejado en su cuerpazo.

