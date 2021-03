Al estilo Aleida Núñez, Chiquis Rivera deja sin aliento con bañador que se pierde entre sus encantos

Para Chiquis Rivera lo más importante es sentirse cómoda con ella misma por ello exhibe una gran confianza cada vez que aparece en televisión o en alguna presentación. Pero esa confianza también es indispensable para que la hija de Jenni Rivera pueda lucir como quiere y cuando quiere, sin importarle que piensen de ella.

La cantante de 35 años suele ser muy sensual a la hora de vestir y no teme mostrar sus curvas con los outfits que elige, algo que le agradecen sus fans, pero ahora decidió deleitarlos con un bañador, el cual hacía que la solista mostrara sus encantos.

Más de uno se quedó sin aliento al ver a Chiquis Rivera con el traje de baño, el cual parecía hecho a su medida y le favorecía mucho a su figura, pero lo que realmente destacó fue la gran actitud de ella, que presumió su cuerpo sin miedo a las críticas.

La ex de Lorenzo Méndez, muy a favor de la aceptación del propio cuerpo, compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde se le ve con un bañador de dos piezas en color blanco, cuyo bikini tiene el corte a la cadera y se pierde entre sus encantos, muy al estilo de Aleida Núñez.

La cantante de regional mexicano posa sentada de espaldas sobre una toalla en la arena, y al fondo se observa el mar, mientras su cabello suelto vuela con el aire, en una pose muy sexy que deja a la vista de sus admiradores sus grandes atributos.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!! #NoFilter #NoEdit #NoFaceTune (sic)”, fue lo que escribió Chiquis Rivera en el post, el cual alcanzó casi 7 mil comentarios.

“Qué hermosa estás, Chiquis”, “Sí eres bella, Chiquis. Yo me caso contigo para ser tu esclavo”, “Eres una diosa, eres arte, mientras que tú te ames a ti misma que te den igual los comentarios de los demás”, “¿Estrías? ¿Celulitis? ¡Tú tienes un cuerpo de envidia”, son algunas de las reacciones que dejaron los fans de la artista en Instagram.

Con este boomerang, Chiquis Rivera elevó la temperatura en la red social y aprovechó para deleitar la pupila de sus admiradores, que se cuentan por miles, quienes están muy atentos a todo lo que la hija mayor de Jenni Rivera publica en redes sociales.

Y aunque la “Princesa de la banda” está muy cómoda con su figura no quiere decir que no se cuide por lo que ha llevado a cabo intensas rutinas de ejercicio y ello ya ha dado sus primeros resultados, pues la cantante presumió que había bajado medidas. ¡Bien por ella!