Al estilo África Zavala, Aleida Núñez engaña la vista con bañador traslúcido

En sus vacaciones por Francia, Aleida Núñez no se ha medido y ha aprovechado para lucir la tremenda figura que se carga con sexys outfits que no le piden nada a los que Cynthia Rodríguez ha presumido para turistear por Europa, como el look black & white que lució hace unos días por St. Tropez.

Y fue justamente en este mismo destino de playa donde la actriz de “Contra viento y marea” dejó con la boca abierta a todos al destacar sus curvas y engañar la vista con un bañador traslúcido, el cual modeló como reina levantando suspiros a su paso.

Al estilo África Zavala, Aleida Núñez demostró que no le pide nada a otras famosas y dejó ver mucha piel con su traje de baño negro con transparencias en la zona delantera con el que obligó a hacer zoom a sus admiradores en redes.

Desde Francia para Instagram

La ex reina de belleza había sorprendido a sus seguidores en Instagram pues durante algunos días se mantuvo ausente de redes sociales y ello extrañó a sus fans, pues siempre suele compartir al menos una publicación o historia al día, por lo que muchos se preguntaron dónde estaba.

Fue la propia actriz la que dio la respuesta cuando subió una serie de fotografías en la que posaba desde el río Sena y a los pies de la torre Eiffel, revelando su ubicación y por qué había dejado un poco sus redes en los últimos días.

Fue justo después de terminar con las grabaciones de la telenovela “Corazón guerrero”, donde interpretó el papel de Selena, que Aleida Núñez decidió tomar unas merecidas vacaciones pues la primera mutad del año estuvo llena de trabajo no sólo con su vuelta a la televisión, sino también con sus giras a diversas ciudades para su show de cumbia.

El destino elegido fue Francia, uno de los destinos turísticos más cotizados del mundo, desde donde ha derrochado sensualidad y belleza como sólo ella sabe y en su última publicación lo hizo con un traje de baño completo con el que posó de perfil para presumir su derrier y de frente para engañar la vista con sus transparencias, como lo hizo África Zavala hace no mucho con un atuendo similar.

Aleida Núñez no compartió algún mensaje especial en su post, únicamente reveló su ubicación en St. Tropez y dejó ver sus curvas de manera espectacular para cosechar cientos de piropos por parte de sus seguidores en la red social de la camarita, que quedaron encantados.

“Muy hermosa”, “Siempre te he amado”, “Bellísima, sos una sirena del mar bien guapa”, “¡Qué cuerpazo!”, “Luces espectacularmente bella, luces radiantemente sensual, Aleida Núñez”, “Guapísima”, “Mi chica perfecta”, “Wow, te ves espectacular como siempre, cuídate mucho, por favor”, fueron algunas de las reacciones.

