Aislinn Derbez presume sus encantos en un bañador negro

A escasos días de que Aislinn Derbez alarmara a sus fieles admiradores al confesar que había sido operada de emergencia debido a una fuerte apendicitis, la hija de Eugenio Derbez cautivó en las redes sociales al presumir sus encantos en un bañador negro.

Fue a través de su perfil de Instagram que Aislinn Derbez robó miradas al compartir una reveladora imagen en la que aparece sentada en una roca luciendo su escultural figura en un bañador color negro y una falda animal print.

Tras el difícil momento que pasó, la ex de Mauricio Ochmann dejó boquiabiertos a sus seguidores al recordar que hace unos días disfrutó de las maravillas de Puerto Escondido y en donde aprovechó para presumir sus encantos en un bañador negro.

Lee también: Demi Rose posa como muñeca barbie con el mar Mediterráneo de fondo

#tb Hace días me escapé un fin de semana a Puerto Escondido ya que nunca había ido y me encantó! Además me encontré con esta belleza de lugar: @casonasforza. Y tú, cuál es tu playa mexicana favorita?", escribió la famosa de 34 años para recordar lo bien que la pasó durante su estancia en el paradisíaco lugar.

Y aunque la instantánea no es de hoy pero si de su reciente viaje, no fue impedimento para que la estrella de cine y televisión se llevara un sinfín de halagos y ganara cientos de Me Gusta tras presumir el cuerpazo que tiene en el bañador negro y la falda de playa en tono café, atuendo con el que resaltó su trabajado abdomen y sus torneadas piernas.

“Hermosa”, “Belleza”, “Que sexy”, “ La mujer más hermosa”, “ Estás Hermosa Aislinn, y que linda energía”, “ Madre mía eres una diosa pues tú belleza realmente me encanta y realmente me fascina”, “ Vete por la sombrita que los bombones se derriten”, fueron algunas de las reacciones en la publicación de la hija de Eugenio Derbez.

Lee también: Con tremendo bailecito Livia Brito luce al máximo su retaguardia

A 24 horas de la publicaicón, ja fotografía cuenta con más de 230 mil Me Gusta y una infinidad de comentarios donde sus fieles admiradores no dudaron en resaltar su belleza. Y aunque la famosa, desde hace unos días se había mantenido alejada de las redes sociales debido a que se está recuperando de la operación, proceso que según contó ella a través de su historias de Instagram ha sido lento, fue el 10 de mayo cuando dio señales de vida al compartir una fotografía en la que aparece junto a su madre e hija.

Y recientemente en la que aparece con el bañador negro y la falda de palaya animal print, atuendo con el que deleitó a sus más de 11 millones de seguidores de Instagram.