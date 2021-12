Aire levanta faldita de Ariadne Díaz y sonroja hasta el sol; la comparan con Marylin Monroe

La ctriz mexicana Ariadne Díaz es una de las celebridades del medio del espectáculo más bellas y una de las más queridas por el público, y muestra de ello es que cada vez que hace una publicación en sus redes sociales estás resultan ser todo un éxito, y en la que hizo hace horas no fue la excepción, pues sonrojó hasta el sol y hasta fue comparada con la estrella de Hollywood, Marylin Monroe.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ariadne Díaz despidió el mes de noviembre con unas magníficas fotografías desde Puerto Vallarta, en la que muestra que el aire hizo de las suyas y le levantó la faldita plisada que lucía de color verde. La famosa de 36 años complementó su look con una blusa de color café de tirantes, unas tacones de color rojo y unas gafas de sol.

En dichas imágenes la protagonista de Llena de Amor posa frente a la arena y le da la espalda al sol. La artista acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento hacía su esposo Marcus Ornellas por la sesión fotográfica. "Cuando calienta el sol, aquí en Vallarta. Fotazas mi amor @marcusornellas".

Lee también: Demi Rose y Jennifer Lopez conquistan en redes en bañador blanco

Como era de esperarse, Ariadne Díaz causó toda una sensación en las redes sociales, la caja de comentarios rápidamente se llenó en donde los usuarios no solo resaltaron la belleza de la actriz, sino que hasta la compararon con la famosa actriz de Hollywood Marylin Monroe.

"Super hermosa Ari! ", "Bella", "Hermosa" "Mi actriz favorita", "Las más preciosa", "Estas Super Hermosa Bellísima Preciosa Linda", "WOW que belleza de mujer Ariadne eres muy guapa", "Que chuladaaaaa", "Tú sí sabes brillar ", "Wow!!!!muy bella.. Ariadne Diaz",son algunos de los piropos que la esposa de Marcus Ornellas recibió en la publicación.

Sin embargo, famosos como José Eduardo Derbez, Gabriela Carrillo, Michelle Rodríguez y Fernanda Castillo se sumaron a los halagos. Mientras que el hijo de Eugenio Derbez le puso: “¿Ariel, eres tú?”, haciendo referencia a 'La Sirenita', quien tiene el pelo rojo y cuya cola es verde, igual que la falda de la jaliciense; su amiga Gabriela le puso: "Marilyn Monroe pelirroja!!!", posiblemente por la icónica imagen de la estrella de Hollywood cuando iba pasando por los respiradores del metro y le levantó el vestido.

Lee también: Dariana Romo aboga por segunda temporada de S.O.S. Me estoy enamorando

Cabe mencionar que en una reciente dinámica de preguntas y respuestas con sus más de cinco millones de seguidores de Instagram, Ariadne Díaz compartió si siente celos cuando su esposo Marcus Ornella besa a otra actriz.

“Cuando Marco tiene que besar a una actriz, pues espero que Marco sea actor para que su esposa no se enoje, pero cuando Marcus tiene que besar a una actriz pues bueno es su trabajo”, sentenció la famosa. En ese mismo sentido, Ariadne Díaz dejó claro que no le molesta en lo absoluto que el padre de su hijo de bese con otras actrices, pues eso es parte de su trabajo al igual que el suyo.

En cuanto a si le ha sido infiel y ella lo perdonó, la famosa expresó: “Pero cuándo me fue infiel, que de eso no me enteré. Mi amor, aquí dice que me fuiste infiel y que te perdoné”, dijo. Por otro lado, Ariadne Díaz indicó que ella y Marcus Ornellas se respetan.

“Marcus y yo nunca peleamos, somos una pareja perfecta… No sean intensos con eso de ‘no tengamos secretos entre nosotros’, obviamente sí tengamos confianza, pero respetemos la individualidad de cada persona y privacidad. El ser pareja de alguien no quiere decir ser muéganos o saber todo, porque luego sufren mucho porque se sienten traicionados porque su pareja algo no les había contado”, reveló.

Síguenos en