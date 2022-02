África Zavala y Victoria Ruffo lo intentan de nuevo y sorprenden a fans con sabroso bailecito

Dicen que la tercera es la vencida y así lo dejaron claro las actrices África Zavala y Victoria Ruffo, quienes tras prescindir de la presencia de Maribel Guardia, volvieron a hacer de las suyas, bailando frente a las cámaras pero esta vez, también para TikTok, como lo habrían haciendo desde hace algunos días, aunque gracias a un tercer intento, sorprendieron a sus fans con sabroso bailecito.

Y es que en su intento por lograr una coreografía perfecta que sólo terminó en 'cada quien por su lado' y mucha diversión, ambas famosas se tomaron un descanso entre las grabaciones de las escenas de "Corona de Esperanza", como se ha dicho que se va a llamar la segunda parte del melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro en 2012 bajo el nombre "Corona de Lágrimas" para Televisa.

Pero no sería la tercera vez que la esposa de León Peraza y la madre de José Eduardo Derbez volvieran a intentar una coreografía, en este caso, de estilo libre; pues ha sido la propia África, quien ya ha dejado en su cuenta de Instagram un par de recuerdos protagonizados por ella y Ruffo.

Pues sólo bastaba que se volvieran a encontrar en los foros de grabación para volver a divertirse a lo grande, y de paso, llevando un poquito de humor a sus fanáticos, a quienes esta vez dejaron con la boca abierta tras mostrar sus mejores pasos de baile con música de cumbia, a ritmo de "Suavecito" de Laura León 'La Tesorito'.

El 20 de enero pasado, la villana de "La Doble Vida de Estela Carrillo" (2017) de Rosy Ocampo, publicó un primer TikTok cantando a dúo con la protagonista de telenovelas que mejor sabe llorar, que entonaba el icónico tema de Whitney Houston "I Will Always Love You" (Siempre Te Amaré) de la recordada película "El Guardaespaldas", viéndose asombrada por la supuesta increíble voz de Victoria.

Luego, el 2 de febrero, ambas anunciaron al mundo a qué se dedicaban, causando risas entre sus seguidores debido al grado de dificultad de sus actividades diarias.

Y cómo olvidar un primer y segundo intento por lograr una coreografía perfecta con los temas de moda de TikTok junto a Maribel Guardia y Raquel Garza 'La Secretaria' -quienes también forman parte de "Corona de Esperanza"-, que sin lugar a dudas, provocó más de una carcajada al fandom de la telenovela y de las propias actrices.

Pero fue el día de ayer (miércoles) que, tras no darse por vencidas, África Zavala y Victoria Ruffo hicieron un tercer intento de baile, y parece ser que ahora sí sorprendieron al mundo bailando el pegajoso tema de 'La Tesorito' que llamaron 'La Tocadita', de acuerdo a la ubicación de la publicación.

"Porque ustedes lo pidieron, @victoriaruffo #coronadelagrimas2", escribió la también villana de "Vencer el Pasado" (2021), en su post, que al momento tiene ya alrededor de 800 comentarios y casi 43 mil corazones rojos.

