África Zavala saca su lado más coqueto y posa en body negro traslúcido

A poco más de un año de convertirse en madre por primera, la actriz mexicana África Zavala presumió a través de sus redes sociales que ya recuperó por completo su figura al posar con un traslúcido body negro.

A través de su perfil de Instagram la protagonista de Peregrina de Televisa compartió una intensa imagen en la que aparece recostada y luciendo el sexy body con transparencias. Con la mirada fija hacía la cámara, mientras tiene levantadas sus manos hacía la cabeza y los pies cruzados es que África Zavala demostró que la maternidad le ha sentado muy bien, pues luce tremendo cuerpazo.

"Noches", escribió la ex de Eduardo Yañez para acompañar la coqueta imagen. Cabe señalar que la publicación la hizo hace unas semanas pero todavía sigue robando miradas y ganando Me Gusta, y no se diga de los cientos de piropos que hasta el momento ha acumulado en la publicación.

"Que guapa", "Afri hermosa", "Que chulada", "Buenas noches hermosa", "Luces espectacular Afri", "Lo más hermoso del día fue está imagen", son algunos de los piropos que la actriz que encarnó a Fabiola Mascaro en la telenovela Vencer el pasado. Cabe mencionar que en una reciente entrevista para el programa Hoy de Televisa la artista de 36 años compartió algunos tips para lucir una figura envidiable como el de ella.

“Hago TRX, también que me gusta mucho, porque ha cambiado todo, no puedo ir al gimnasio, entonces hay que ver de qué manera, siempre se puede, es lo que yo siempre digo, puedes hacer en tu casa, hay muchos videos que te ponen y los puedes seguir”, expresó la famosa.

Sin embargo, África Zavala también expresó que al igual que todas las personas ella también tiene una debilidad muy grande en el pan pero dejó claro que todo sacrificio tiene su recompensa y es por hoy que ella luce uan espectacular silueta. “El pan… amo el pan con todas mis fuerzas, ¡me encanta!, una conchita con un chocolatito caliente, ¿quién no quiere?, ¡eso no sabes cómo sufro!”, dijo.

Cabe señalar que la ex de Eduardo Yañez, quien recientemente confirmó su participación en la telenovela Corona de Lágrimas 2, descartó por el momento agrandar la familia, pues su hijo Leoncito, fruto de su relación con el actor León Peraza, aún está muy pequeño y ellos están enfocados en su trabajo.

“Todo cambió y se volvió más bonito por esa ilusión, que tenemos de niños, ahora se vuelve más lindo todavía, y sí estamos muy emocionados, arreglando todo, poniendo el arbolito, y todo para que él sea muy feliz”, dijo la famosa mexicana. Sin embargo, aseguró que ya habrá tiempo para convertirse en madre por segunda ocasión.

“No, espérenme, espérenme, acabamos de tener uno, porque recuperarse y todo es complicado, ya habrá tiempo, ya veremos después, pero ahorita vamos a trabajar, a disfrutar, a disfrutar a Leoncito, a darle su lugar también”, finalizó África Zavala.

