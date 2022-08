África Zavala eleva la temperatura con atrevido traje de baño durante unas ricas vacaciones en familia

Sin habla deja a sus seguidores la guapísima actriz de televisa África Zavala, quien dejó muy poco a la imaginación luciendo un diminuto bikini en color negro con rayas azules con el que elevó a temperatura en sus redes sociales.

La escultural actriz se despidió de unas maravillosas vacaciones en Los Cabos, la cual mediante fotos de su Instagram nos muestra lo rico que la pasó rodeada de su familia, tal como ella lo escribe y demuestra dando las gracias por todas sus atenciones, resaltando que la pasaron increíble.

La mexicana África Zavala como agradecimiento se tomó una increíble foto en la que a sus espaldas se puede ver una alberca acompañada con bastante vegetación y camastros por un lado de ella que dan un toque de relajación y respiro para la también modelo.

Su pose sensual de inmediato se hizo viral y desató varios comentarios positivos y llenos de admiración por el cuerpazo que luce la bella actriz, tales como "A mi lo único que se me marca es el resorte del calzón. Estás muy pinshi pisiosa amiga mía" o "Pásanos tu rutina de ejercicios plis #NoSeasEnvidiosa jajaja estas guapísima.

Y es que no es para menos, pues de cualquier manera, es decir, no solo en traje de baño se dejo ver y aún así lució muy linda, cabe destacar que África Zavala no solo subió dicha foto, si no algunas en las que aparece su hijo y esposo, además de deliciosos alimentos y bebidas que pudieron saborear durante su estancia en el hotel Hard Rock de Los Cabos.

La actriz que se ha destacado por su participación en telenovelas como "La Gata" o "Amores con trampa" y quien además fuera nominada a los premios TVyNovelas por mejor actriz de reparto en el año 2013 y 2015 decidió disfrutar un momento de relajación con su familia.

Para los que no lo saben África Zavala inició su carrera a la edad de 21 años, cuando fue seleccionada para un papel en la telenovela "Peregrina" junto a Eduardo Capetillo y en 2006, apareció en la novela que se enfocaba en la vida de varios jóvenes, "Código Postal" al lado de José Ron y Jessica Coch.

