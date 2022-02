África Zavala atrapa al presumir su torneada figura en un bañador verde

Luego de año y medio de haberse convertido en madre por primera vez, la actriz África Zavala ha logrado atrapar a sus fanáticos, tras presumir su torneada figura en un sensacional bañador verde de dos piezas. La villana de telenovelas aprovechó su marcado abdomen para deslumbrar a sus seguidores.

Y es que, a través de su cuenta de Instagram, la villana "Vencer el Pasado" (2021), alegró el día a los usuarios de la misma red, tras compartir una postal en la que muy quitada de la pena y presumiendo súper figura, apareció con el mar de fondo y luciendo el bikini color verde que ha dejado a muchos con el ojo cuadrado.

La actriz de 36 años, recordó los días en la playa, lugar que disfruta tanto junto a su pareja, el también actor León Peraza y el pequeño León, como se llama su hijo de apenas año y medio de edad. Y a la par de dos postales en las que aparece con el bebé, África Zavala logró atrapar miradas por casi 100 mil veces.

Desde una playa con el sol de frente, el mar como escenario y una brisa que protagoniza la escena, la también actriz de la segunda entrega de "Corona de Lágrimas" que se espera ver en la pantalla chica de Televisa Univisión este 2022 bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro, causó furor con dicha postal.

"Te extrañaba #playita #mar #playa #happiness #familytime #africazavala" se lee en la descripción del post del domingo pasado y no por nada, la actriz nacida en la capital mexicana, ha recibido decenas de piropos de algunas colegas y otros fanáticos.

La guapa actriz Ingrid Martz, no dudó en escribir: "Así o más espectacular?!?!?", mientras su pareja León Peraza Napolitano, no pudo evitar expresar lo que siente por ambos: "Hermosa de mi vida te amo, los amo" y agregó: "Perfección". La también actriz Rossana Nájera, les envió su cariño a través de un cuarteto con ojos de amor.

Por su parte, Sharis Cid hizo lo mismo pero con llamaradas de fuego y otra guapa como es Rebecca Jones, hasta le reclamó por tanta belleza y exquisito cuerpazo: "Oyemeeees mientras más pasa el tiempo más hermosa!!!!" entre 590 comentarios y 99,366 corazones rojos.

Comentario al que la propia África Zavala respondió: "@la_rebeccajones Gracias mi Rebe hermosa, tq" y una fan externó su deseo de volver a verlas actuar juntas como en la recordada telenovela "Para Volver a Amar" (2010): "@afri_zavala las amé en Volver a amar, ojalá vuelvan a trabajar juntas, son magníficas!!!!!".

Y los piropos siguieron; la costarricense Karla Gómez les lanzó un "Divinaaaaaa" y Elizabeth Álvarez dijo: "Que bárbara que cuerpo, y ese muñeco el más hermoso, felicidades Bella!!!!". Angelique Boyer no podía faltar con su comentario: "Que belleza! Disfruten mucho!", mientras Maribel Guardia aseguró: "Sirena".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!