Advierte Galilea Montijo que las estrellas no se tocan y presume abdomen plano con bañador

En su reciente viaje de verano a La Paz, Baja Californa Sur, la conductora Galilea Montijo disfrutó a lo grande su estancia en la península al este de México; y entre tanto, presumió su exquisita figura a través de posar en diminutos outfits playeros como cuando apareció nadando entre estrellas de mar, enamorando con su belleza y abdomen plano en bañador, mientras advierte que los animales marinos no se tocan.

Después de celebrar a la pareja ganadora (Lambda García y Mariana Echeverría) del reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy", dentro del matutino "Hoy" de Televisa -del que es conductora-, Galilea Montijo compartió una postal en la que se le ve luciendo cuerpazo entre algunos equinodermos que se ven en el fondo del mar .

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la tapatía de 48 años, cautivó con su particular belleza y abdomen más plano tras posar con un bañador de especial escote, mientras disfrutaba del agua y de nadar entre las estrellas de color rojo.

Esta vez, Galilea Montijo usó un traje de baño con estampado de animal print en versión cebra, aunque en colores negro y plateado; el outfit playero fue complementado con un par de gafas con lentes de color verde.

"#estrellasdemar No se tocan, pero solo con verlas fui muy feliz", escribió la carismática presentadora de televisión, quien al modelar con un micro bikini color negro durante su estancia, fue comparada con la cantante Beyonce.

Las famosas que han reaccionado sólo con llamaradas de fuego, debido a que se han quedado mudas con la belleza de la tapatía, son la cantante Fey y la conductora de televisión peruana Laura Bozzo. Por su parte, su comadre Inés Gómez Mont, sólo escribió: "Wow".

Yanet García -la ex Chica del Clima de "Hoy"-, también reaccionó con su comentario: "Under the sea" (Bajo el mar), así como su amiga del alma la actriz Claudia Troyo, con quien compartió créditos en las telenovelas "La verdad oculta" (2006) y "Hasta que el dinero nos separe" (2010), quien reaccionó con un cuarteto de corazones rojos.

Alguien más agradeció la advertencia de Galilea Montijo desde Honduras: "Gracias por entender y respetarlas, no se deben de tocar ni sacar del agua"; mientras que otro fan le hacía una declaración de amor y le pedía matrimonio: "Te amo hermosa, cásate conmigo".

Más de 106,500 personas son las que han reaccionado a la belleza de la amiga de Andrea Legarreta y se pueden leer 403 mensajes al momento.

