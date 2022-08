Adriana Nieto posa en batita traslúcida y le dicen: "Eras la nueva Adela Noriega de las novelas"

La recordada actriz Adriana Nieto, quien ha brillado por su ausencia en los melodramas debido a que se ha inclinado por otros géneros televisivos o programas de revista, ha demostrado en más de una ocasión que tiene lo suyo y que no por nada fue elegida para protagonizar algunas telenovelas en su carrera. Pero entre sus postales de Instagram se puede ver que ella también presume sus encantos tras posar con una batita traslúcida...

En octubre de 2021, la protagonista de "Locura de Amor" (2000), compartió algunas postales de su visita a Xcaret, Quintana Roo, estado de México instalado en pleno corazón de la Riviera Maya; y tras dejar ver su exquisita figura, Adriana Nieto consiguió varios likes y corazones rojos.

La también conductora del matutino "Sale el Sol" de Imagen TV, se valió de su belleza y cual modelo, posó bañándose del sol que hacía en una tarde de otoño de 2021. Adriana Nieto dejó entrever sus encantos, con un bikini rosa fluorescente y una batita de encaje traslúcida en el bello lugar.

La actriz de entonces 43 años, aprovechó un momento de paz y tranquilidad en medio de tanta adversidad tras la pandemia del Covid-19 y a través de su cuenta de Instagram escribió:

Y recibió comentarios como: "Cuando tantas cosas que amo se conjugan… es algo inexplicable, te amo María Inés", "Linda", "Q guapa Natalia Sandoval... y cuándo vienes a Ecuador? confirma, confirma", y alguien más vio en ella otros talentos tras haberse alejado de la actuación por una década: "Eras la nueva Adela Noriega de las novelas...".

"Linda", "Hermosa", "Siempre bella mi @adriananieto13!! Hermosa disfruta al máximo. Abrazos y Bendiciones!!", "GENIAL ADRI!!!!", "Increíble!!!!", "Preciosa", "Guapa, qué padre hotel. "Divina", son otros de los comentarios que Adriana Nieto provocó tras presumir su belleza.

Al momento, la famosa actriz de "Esta Historia Me Suena, Vol. 5", programa unitario con el que ha vuelto a Televisa, ha ganado alrededor de 2 mil corazones rojos y 40 comentarios.

