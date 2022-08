Adrián di Monte, el cubano que te pondrá a babear en la nueva versión de La madrastra

En pocos días más se estrenará la nueva versión de “La madrastra”, melodrama que en 2005 fuera protagonizado por Victoria Ruffo y César Évora, pero en esta ocasión la encargada de encabezar el elenco es Aracely Arámbula, quien estará acompañada por un reparto que ha llamado mucho la atención.

Entre los actores que formarán parte de esta telenovela producida por Carmen Armendáriz figura el nombre de Adrián di Monte, el actor cubano que te pondrá a babear con su espectacular físico y su innegable atractivo, convirtiéndose en una de las razones por las que seguramente no dejarás de ver ningún capítulo.

Adrián di Monte encarnará a uno de los villanos de esta historia y para él representará un gran reto en su carrera pues compartirá créditos con estrellas consagradas, pero sin duda, también robará corazones pues será imposible para el público dejar de notar su gran belleza en la pantalla.

Un villano muy bueno

En la versión producida por Carmen Armendáriz, Adrián di Monte interpretará a Álvaro, el personaje que en 2005 corrió a cargo de Sergio Mayer pero en esa ocasión se llamó Carlos Sánchez; el compromiso es importante para el cubano dado que es la primera vez que se meta en la piel de un villano.

“Es un reto ser un villano, darle un ‘twist’ a todo lo que he hecho”, manifestó el actor , quien señaló que siempre ha sido fan de la historia de “La madrastra”, por lo que se le hizo increíble cuando Carmen Armendáriz lo llamó para ofrecerle el papel: “Yo no lo podía creer, dije ‘qué raro el poder de la atracción’; siempre me ha gustado y ahora ser parte es increíble“.

El actor se ha destacado con algunas producciones como “Señora Acero” y se ganó a pulso el mote de “Tarzán” debido a que se crio en el campo y le gustaba subirse a los árboles para recolectar fruta, además de disfrutar caminar descalzo por la tierra, de acuerdo con lo que contó en una entrevista que brindó a la revista People en español.

Pero independientemente del talento innegable que tiene para la actuación, Adrián di Monte ha enamorado a sus seguidoras en redes sociales presumiendo fotografías en las que destaca su sexy lavadero sin camisa, demostrando su fortaleza física y poniéndose desde ya como uno de los atractivos para ver “La madrastra”.

En su perfil de Instagram, el cubano suele presumir sus músculos, sobre todo durante su participación en el programa “Reto 4 elementos”, donde solía andar con el torso descubierto; asimismo, se luce en esmoquin o con un look rockero, arrancando suspiros.

Una de las cosas que más disfruta Adrián di Monte es la vida en el campo y cabalgar se ha vuelto parte de sus actividades favoritas, por lo que es común ver en su perfil varias imágenes donde aparece vestido de vaquero y arriba de un caballo, y a partir del 15 de agosto acaparará reflectores en la pantalla chica con el estreno de “La madrastra”, ¿lo verás?

