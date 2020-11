Adrián Uribe presenta el rostro de su pequeña Emily ¡igualita a mamá!

La revista Hola, fue la encargada de dar a conocer el rostro de la pequeña Emily, hija de Adrián Uribe y la modelo, Thuany Martins, que con una sonrisa la pequeña deslumbró en la portada.

Adrian Uribe desde que se convirtió en papá ha compartido que si vida ha cambiado por completo y desde el día que nación, Emily decidió gritar lo feliz que se encuentra en las redes sociales:

"Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado.

Mi amor @thuanymart mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. Te amooo!" Compartió el mejor amigo de Omar Chaparro.

Su pareja, la modelo también se mostró muy feliz en redes sociales y compartió unas emotivas palabras que dejan claro todo el amor que tienen para darle a la bebé:

"24.10.2020 a las 07:05 am llega a este mundo nuestra princesa. Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. Gracias Dios por nuestro mayor regalo, nuestra bendición! Gracias a ti amor de mi vida @adrianuribe por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que SI, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo Te amamos mucho mi amor ! “El parto es la única cita a ciegas en la que puedes estar segura de que conocerás al amor de tu vida".

Adrián Uribe asegura que es la bendición más grande que ha llegado a su vida, ahora se espera que pronto hagan una gran celebración para presentar a la bebé a sus amigos.

