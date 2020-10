Adrián Uribe ¡comparte primera fotografía de su pequeña hija!

El domingo 25 de octubre se dio a conocer que el comediante Adrián Uribe junto con su pareja Thuany Martins, se habían convertido en padres, ella por primera vez, y él por segunda, después de 17 años. Y aunque ninguno de los dos orgullosos papás habían anunciado nada, porque como es de pensarse, estaban disfrutando en privado a su pequeña bebé, fue el programa "¡Cuéntamelo Ya!... Al fin" el que compartió el alumbramiento en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, pasadas las horas, tanto Adrián como Thuany compartieron en sus perfiles personales de la misma plataforma, su emoción por haber llegado el momento de tener en sus brazos a su pequeña.

"Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado. Mi amor @thuanymart mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Sólo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. Te amooo!".

Por su parte quien se convirtiera en mamá por primera vez, no pudo dejar de compartir el orgullo y el amor que siente por su hija así como por Adrián, quien todo el tiempo se ha mantenido a su lado desde que iniciaron su historia de amor juntos.

"24.10.2020 a las 07:05 am llega a este mundo nuestra princesa... Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. Gracias Dios por nuestro mayor regalo, nuestra bendición!

Gracias a ti amor de mi vida @adrianuribe por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que SI, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo Te amamos mucho mi amor!

"El parto es la única cita a ciegas en la que puedes estar segura de que conocerás al amor de tu vida"....", escribió la orgullosa modelo brasileña; a quien por ahora, sólo le falta sellar tanto amor con su próximo matrimonio, mismo para el que todavía no han establecido una fecha, pues ambos famosos esperan que pase un poco la actual cuarentena.

El amigo y compañero de foro de Adrián -Omar Chaparro-, simplemente festejó diciendo: "Siempre celebraré sus alegrías pero esta es la más grande y bell". Otro famoso de los que se alegró con la noticia fue Carlos Rivera, quien expresó: "Felicidades y bendiciones amigo!".

Por su parte, Angelique Boyer dijo: "Wow... que emoción!... Felicidades, qué guerrera @thuanymart que te recuperes del todo... abrazo fuerte a toda la familia!

Algunos famosos también felicitaron a la nueva mamá, entre ellos, la celebridad mexicana Tania Ruiz, actual pareja de Enrique Peña Nieto -ex presidente de México-, quien no perdió la oportunidad de felicitar a Thuany: "Muchas Felicidades Thuany hermosa!! Muchas bendiciones en esta nueva etapa que es hermosa. Felicidades por su princesa".

Y por supuesto, el propio Adrián Uribe, también hizo brillar su comentario por la valentía de Thuany de dar a luz a la bebé de manera natural y sin anestesia: "Te mereces el cielo amor de mi vida. Te amo!".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.