Adorable, Demi Rose celebra Pascua; coloca un conejito sobre sus encantos

La modelo Demi Rose celebró Pascua este domingo de una menera muy especial, pues a diferencia de su cumpleaños número 26, del Día Internacional de la Mujer, y de algunos otros momentos más en los que posa con muy poca ropa, cubriendo o luciendo sus encantos, esta vez, la británica los cubrió con un tierno conejito, propio del festejo.

Fue la tarde del sábado, que la modelo londinense posó para el lente de la cámara de su celular, claro, tomando en cuenta que ella vive en el puerto de Ibiza, España, y en relación a México, son siete horas de diferencia; por lo que mientras en la madre patria era de tarde, en el occidente apenas amanecía.

Sin embargo, fue este domingo, que sus fans en América pudieron ver la serie de postales en las que con el afán de celebrar con un "Happy Easter" (Felices Pascuas) el inicio de la semana de Pascua, lució sensacional, aunque esta vez no enseñó nada de su escultural cuerpo.

"Happy Easter loves! (peep the guy in the back)" (¡Felices Pascuas, amores! (mira al chico en la parte de atrás), escribió la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, no sin antes, olvidar postear las imágnes de un conejito y un par de corazones.

"Omg this day... miss you!!!!!" (Dios mío este día... te extraño !!!!!), escribió la modelo Kinsey, quien es amiga de Demi Rose. Pero, ¿quién será ese chico que Demi está mostrando en su postal? Cabe señalar que en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, también mostró a un chico nadando en su alberca, que al parecer ser el mismo.

"Hahahhaa I miss this" (Jajajaja, extraño esto), "Pulled" (Tirado), "Wow your hot" (Wow, estás caliente), son algunos otros comentarios que se leen en la última publicación de la modelo.

En esta ocasión, fueron sus amigos los que se pronunciaron a las postales que publicó por el chico que sale al fondo, pues al parecer la pasaron muy bien en alguna ocasión, pues todos extrañan ese momento.

Las instantáneas de Demi Rose, han logrado 174.902 'me gusta' a ocho horas de haberlas publicado en Instagram. En la misma, se pueden leer un total de 1,250 hata el momento.