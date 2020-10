Adele sorprendió con notable pérdida de peso en Saturday Night Live

Además de la extraordinaria voz que la cantante británica Adele, posee, ahora se le pueden sumar a sus talentos su habilidad de hacer reir al publico que se encontraba presente la noche del pasado sábado en el programa que la intérprete de "Skyfall" condujo por primera vez.

Y para hacer gala de su presencia y ser admirada por los presentes, la cantante de 32 años emepezó abriendo su participacion con un monólogo. "Hola, soy yo" empezó y continuó:

"Dios mío, estoy absolutamente emocionada de finalmente ser la anfitriona de este programa. No sólo me encanta este programa, sino que es el que rompió mi carrera en Estados Unidos, hace 12 largos años. Yo era la invitada musical en 2008, cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey, así que obviamente unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo. Y bueno, el resto ya es historia”, relató Adele ante las cámaras.

También habló sobre que debido a sus compromisos laborales, no hubiera podido asistir al musical:

"¿Por qué no es ella la invitada musical?’ Hay un par de razones. Mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas y esto es todo mío, por cierto".

Y para darle más sabor a su participación en SNL, la intérprete de "Hello" hizo un gracioso pero inspirador comentario sobre su notable pérdida de peso:

"Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de COVID y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí", compartió la cantante.

Adele dio la primicia de su debut como presentadora del concurrido programa SNL, el domingo pasado:

¡¡Maravilloso, estoy tan emocionada por esto!!", escribió en su cuenta oficial de Instagram y agregó: "¡Y también absolutamente aterrorizada!". Posteriormente, el pasado jueves, compartió una postal en la que luce el pasado jueves, en la que aparece leyendo el guión y preparándose para su gran debut como presentadora de Saturday Nigth Live.

En su participación en el programa, la cantante parodió al reality "The Bachelor" y trató de ganarse el corazón del soltero Ben K., interpretado por Beck Bennett.

"Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida. Primero a los 19 años, y luego a los 21... Y luego aún más famoso a los 25 ", [sus álbumes] y agregó: "Pero tengo un muy buen presentimiento acerca de Ben K. Es sólo la primera noche, pero ya puedo decir que es el amor de mi vida".

Durante la primera parte de la noche Adele se molestó después de perder ante la concursante Hannah C., interpretada por Heidi Gardner, y comenzó a cantar la letra de "Someone Like You", uno de los sencillos más escuchados del 2011.

"Escuché que estás establecido / Que encontraste una chica y ahora estás casado / Escuché que tus sueños se hicieron realidad", cantó antes de que Ben K de Bennett tuviera que recordarle que no se va a casar con Hannah C. y es solo la primera noche de la competencia de citas. “Sí mujer, quedan como 40 episodios, así que mantén el ritmo emocional porque hemos estado aquí 10 minutos y ya lo has cantado varias veces".

Luego, durante su tiempo uno a uno con Ben K., Adele estaba un poco perdida y eligió la letra de su canción de 2015 "When We Were Young" en su lugar. “Todavía te ves como una película / Todavía suenas como una canción / Dios mío, esto me recuerda / Cuando éramos jóvenes”, cantó mientras Ben K de Bennett bromeaba: “Nos acabamos de conocer hoy".

Mientras tanto, las otras mujeres estaban molestas por la presencias de Adele. “Me encanta estar en The Bachelor, pero ha sido un poco difícil pasar tiempo a solas con Ben con tantas otras chicas en la casa, incluida Adele. Especialmente Adele. El problema es Adele”, dijo Hannah B, por Chloe Fineman. El tiempo a solas con el soltero fue interrumpido por Adele, quien cantó su éxito de 2015 “Hello”.

Después de romper su copa de vino, la estrella cantó “Rolling in the Deep” de 2011, y al final del sketch interpretó “Someone Like You”. Tras concluir su actuación, Adele invitó a la audiencia a mirarla en otro reality. “Gracias a todos, los espero la semana que viene en Love Island”, dijo riendo.

