Adamari López y su decepcionante look que la hace verse más bajita

Adamari López ya tenía por costumbre sorprender a sus fans todos los días con sus encantadores outfits, que la han convertido en una de las conductoras de televisión mejor vestidas de la pantalla chica.

Sin embargo, a la actriz puertorriqueña le falló esta vez su elección, pues apareció en el matutino ‘Hoy Día’, de Telemundo, con un vestido que la hizo ver más bajita de estatura de lo que es y que no le favoreció en nada a su tipo de cuerpo.

Y es que, tras varias semanas consecutivas de lucir prendas que la hacían ver despampanante, Adamari López dejó mucho que desear en esta ocasión y este error en el estilo no pasó desapercibido para los seguidores del programa y de la histrionisa, que de inmediato se dieron cuenta que el atuendo no era el correcto para ella.

Fue la cuenta oficial de Instagram de ‘Hoy Día’ la que compartió la imagen de la protagonista de ‘Soñadoras’, donde se le observa con un vestido azul con blanco, con cuello alto y mangas largas, medio abombadas que le cubrían toda la parte superior de su cuerpo.

El vestido marcaba la cintura con un cinturón blanco y la parte de la falda era corta y recta. Todo el conjunto en sí acortaba su figura y la hacía ver más pequeña de lo que es la presentadora de televisión, pese a que utilizaba unas zapatillas abiertas de tacón.

Además, el peinado tampoco fue acorde con el vestuario pues Adamari López lo llevaba en media cola y parte de él cayendo sobre los hombros, cuando le hubiera quedado más un recogido completo y aretes discretos.

El contraste con algunos de los atuendos que ha mostrado anteriormente la ex de Luis Fonsi fue total, pues, aunque se veía delgada, no estaba deslumbrante como suele tener acostumbrados a sus seguidores ni al público de ‘Hoy Día’, y lo hicieron notar en la publicación de Instagram que compartió el programa.

“Las mangas abombadas no le quedan bien, hace que se vea muy gruesa. Otras veces ha estado bellísima con sus looks, este traje no le favorece”, “No me gusta el vestido”, “No le queda bien”, “El modelo no le queda bien, otras ocasiones se ha colocado unos muy lindos, de todas formas ella es muy bella”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación donde se le critica el atuendo a la actriz de ‘La suerte de Ada’.

Y es que es una realidad que Adamari López ha puesto su propio estándar muy alto en cuando a la manera de vestir, por lo que el atuendo que lució hoy rompió por completo el estilo que había manejado, por lo que sus asesores de imagen deberán trabajar para olvidar pronto este “resbalón”.