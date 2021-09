Adamari López se roba el show con mini vestido de pedrería; la comparan con la Chilindrina

¡Así se impacta! Ese es el mensaje que pareció mandar Adamari López a los televidentes el domingo por la noche durante el estreno del nuevo reality show de Telemundo “Así se baila”, donde la puertorriqueña se robó el show con su espectacular outfit, el cual, como ya es costumbre, dividió opiniones.

La conductora del matutino “Hoy día” se estrenó como jueza en dicho concurso de baile al presumir su nueva y delgada figura en un mini vestido bordado de pedrería y lentejuelas con el que literalmente brilló, arrancando suspiros a sus admiradores, sin embargo, no convenció a todos y hubo quien la comparó con la “Chilindrina”.

Adamari López se robó el show en el arranque de “Así se baila” y dejó ver que a los 50 luce fabulosa como una mujer independiente, además de confirmar que la soltería le ha sentado muy bien, pero no tiene contentos a todos y muchos internautas aseguraron que ese estilo no le favorece en absoluto.

La protagonista de la telenovela “Amigas y rivales”, producida por Televisa, apareció partiendo plaza en la mesa de jueces de “Así se baila” y opacó no sólo a Mariana Seoane, quien presumió un largo vestido negro, sino que a los concursantes, pues se habló más de la ex de Toni Costa que de las ejecuciones de los participantes.



Y no era para menos pues Adamari López se veía espectacular en un mini vestido negro con pedrería y lentejuelas en color verde neón que marcó sus formas y dejó ver su pequeña cintura. El corte del atuendo favoreció mucho la figura de la presentadora de televisión, que presumió sus torneadas piernas con unas altas zapatillas negras.

El vestido era strapless y tenía un collar, tipo gargantilla, realizado del mismo material que el atuendo, con el cual Adamari López no necesitó ningún otro accesorio en el cuerpo, salvo los largos y finos aretes. El toque final lo puso su cabello recogido en una cola alta y un maquillaje con énfasis en los ojos con coloridas sombras.

La cuenta de “Suelta la sopa” compartió la publicación y las reacciones por su impresionante outfit no se hicieron esperar, dividiendo opiniones nuevamente entre los internautas, varios de los cuales enfatizaron que no se veía bien y que a ella siempre la visten mal.

“Bella”, “No le queda bien”, “La Chilindrina versión boricua”, “Horrenda ropa, qué mal gusto el vestuario”, “¿Qué te digo? Hay que cambiarle el asesor se vestimenta a Adamari”, “Se viste de esa manera por el tipo de show, dejen de andar criticando viejas ridículas”, “No me gusta”, “Esa no es ropa bonita”, “En la primera foto se ve rara”, “El ángulo de la foto no está bien, se ve más bajita y el vestido no le favorece”, fueron algunos de los comentarios que recogió la publicación.

Sin duda, Adamari López dará mucho de qué hablar en las próximas semanas pues “Así se baila” acaba de comenzar y seguramente toda la atención estará puesta en la pista y en los looks que utilice la famosa actriz puertorriqueña. ¿Tú que opinas?

