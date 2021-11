Adamari López presume vestido de moño y lunares y le dicen: 'Parece sombrilla'

Como ya se ha vuelto una costumbre cada semana, Adamari López presume en sus redes sociales el look que utiliza para la gala de “Así se baila”, programa en el que es una de las juezas encargadas de calificar el desempeño de los famosos en la pista, pero, aunque suele deslumbrar, en esta ocasión dividió opiniones con un vestido de moño con el que le dijeron que parecía sombrilla.

La presentadora de televisión compartió desde su perfil de Instagram unas imágenes y videos de su transformación y dio detalles de su outfit de la noche, el cual consistió en un vestido negro de moño y lunares que a muchos gustó pero a otros no tanto, y así se lo manifestaron en los comentarios de la publicación.

Impactando con su nueva figura cada que aparece en escena, Adamari López no dudó en destacar sus curvas en el atuendo corto pero nunca se esperó las reacciones de algunos de sus fans, que le dijeron que parecía sombrilla con ese look.

La protagonista de “Amigas y rivales” ya no tiene más que probar que ha recuperado su figura y ahora toda la atención de los fans se centra en los outfits que luce ya sea diariamente en “Hoy día” o en las galas de “Así se baila”, donde ha sacado varios modelitos con los que ha robado el aliento.

En esta ocasión, la actriz puertorriqueña utilizó un vestido corto en color negro con lunares blancos, sin tirantes y un gran moño que abarcaba toda la zona del escote y el torso, robándose toda la atención.

Adamari López complementó su look con unos stilettos negros que alargaron su figura y el cabello suelto y lacio peinado con raya en medio y pegado detrás de sus orejas, para lucir muy sofisticada, destacando su rostro con unos largos aretes color plata y los labios pintados de rojo.

Sin embargo, el outfit no fue del agrado de todos sus fans, que dividieron opiniones en los comentarios de la publicación, donde unos alabaron el look de la actriz y otros lo destrozaron al considerar que no era nada favorecedor para ella.

“Estas hermosísima, pero ese outfit me acordó a mi abuela en misa de domingo”, “Tú hermosa pero el vestido ummmm”, “Deben considerar un poco tu estatura a la hora de elegir la ropa”, “Mami, de verdad, mi amor, no me gustó es vestido”, “Parece una sombrilla ese traje”, “Tu vestido no me gusto pero vos estás linda”, “Horrible ese vestido”, “La viste un enemigo”, “Ada, eres bella pero hay que cambiar de diseñador, urgente”, fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora de TV por parte de sus fans.

Y es que al parecer en esta ocasión Adamari López no convenció a sus seguidores sobre su estilo y tuvo que soportar las críticas, lo que sí no se puede negar es que a sus 50 años luce despampanante y la soltería le ha caído muy bien.

