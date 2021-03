Adamari López presume figura con cinturón de cuero y botines pero no convence

Adamari López disfruta, sin duda, el momento que está viviendo tanto a escala personal como profesional. La actriz ha recuperado la confianza en sí misma y lo demuestra probándose cuanto modelito de ropa le ofrezcan, aun cuando no sean los más favorecedores.

Esta vez, la conductora del programa ‘Hoy Día’, de Telemundo, sorprendió con un atuendo, un tanto extraño, donde combinó la llamada falda-short con unos botines puntiagudos, que dividió opiniones entre sus seguidores.

Y es que Adamari López ha acostumbrado a sus seguidores a lucir elegantes vestidos cortos que la han hecho ver sofisticada y más delgada, por lo que hoy, seguramente, decidió arriesgarse a probar algo nuevo.

Lee también: Adamari López y su decepcionante look que la hace verse más bajita

La protagonista de ‘Soñadoras’ compartió una instantánea en sus historias de Instagram, en la que aparece con un mono blanco de manga larga y un profundo cuello en “v” que hace lucir sus encantos de una manera muy sensual.

La parte de arriba le queda perfecta a Adamari López, pero la parte de abajo generó reacciones encontradas pues si bien la falda short del mono estaba bien, la combinación con los botines puntiagudos de piel de serpiente y talle arriba del tobillo acortaba sus piernas y hacía que el outfit se viera un tanto extraño.

Este fue el atuendo de Adamari López que no convenció del todo. Foto Instagram Adamari López

Una de las cosas que más llamaba la atención del atuendo era la cinta de cuero que hacía las veces de cinturón y rodea el torso de la conductora de televisión, lo que le daba la figura de reloj de arena y destacaba esta parte de su cuerpo.

Para este conjunto, Adamari López lucía el cabello suelto a la altura de los hombros y un maquillaje más bien sutil, que hacía que resaltará su sonrisa, la cual ya es bien conocida por todos los televidentes del programa ‘Hoy Día”.

Lee también: Así ha cambiado el cuerpo de Adamari López en tres meses

Tal vez esta no fue la mejor elección para Adamari López, quien suele deleitar con su buen gusto al vestir, pero ahora su look no terminó de convencer tanto, a diferencia del vestido que utilizó un día antes, que hacía lucir su cinturita.

Esta semana, la esposa de Toni Costa tuvo ya un desacierto con un vestido de mangas abombadas y cuello alto, que la hizo ver más bajita de lo que es, por lo que deberá hacer un análisis y tratar de regresar a la fórmula que la ha hecho convertirse en una de las presentadoras de televisión mejor vestidas.