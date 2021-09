Adamari López da los buenos días en vestido estampado y presume cinturita

Luego de acaparar miradas con el look que utilizó el pasado domingo en el estreno de “Así se baila”, Adamari López volvió a presumir cinturita y su nueva figura en un fresco vestido estampado con el cual enamoró a sus fans y a los televidentes.

La conductora de “Hoy día”, matutino de Telemundo, apareció en la emisión de este miércoles con un vestido corto de estampado de palmeras en colores rosa y verde, con el cual dio los buenos días, robando suspiros entre los seguidores del programa.

Adamari López, quien se diera a conocer en México como actriz de telenovelas, deslumbró presumiendo su pequeña cinturita y la delgada figura que ha recuperado en los últimos meses, algo que la ha llevado a rejuvenecer varios años.

Desde sus historias de Instagram Adamari López compartió una imagen en la que posa con el vestido corto de mangas abombadas, que en primera vista parecía quedarle un poco grande, pero sin duda marcaba su cinturita con un cinto de hebilla dorada, que se ceñía a su torso.

La prenda tenía cuello en “V” que resaltaba su escote, mientras que la falda finalizaba con vuelos en las orillas y le llegaba justo arriba de las rodillas. La actriz presumió pierna con unas zapatillas altas y abiertas en color rosa y cordón que se enrollaba en la zona de los tobillos.

Para redondear el look con el cual dio los buenos días, Adamari López llevó el cabello recogido en un chongo bajo, un discreto collar delgado sobre el cuello y unos aretes largo de perla, que no le robaron protagonismo a su atuendo y la hicieron ver elegante.

La cuenta oficial de “Hoy día” también compartió la imagen de Adamari López junto con el resto de los conductores y se llevó algunos piropos por parte de los fans del programa, que suele presumir su espectacular cambio desde hace unos meses a la fecha.

A sus recién cumplidos 50 años, Adamari López se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional no sólo porque se ha afianzado como una de las conductoras más queridas del matutino de Telemundo, sino porque también ahora le llegó la oportunidad de ser parte del equipo de jueces del reality “Así se baila”, que inició el pasado domingo.

Adamari López lució un tierno look con un vestido corto y estampado. Foto Instagram Adamari López

La puertorriqueña actualmente se encuentra separada del padre de su hija Toni Costa y a pesar de que los fans consideran que el bailarín le manda indirectas y que es posible una reconciliación, la realidad es que ella, hasta el momento, no ha mencionado nada al respecto.

