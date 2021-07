Adamari López cautiva con leggings pegaditos y un escotado top

Desde que Adamari López tomó como reto transformar su cuerpo y mantener un estilo de vida saludable los resultados están a la vista y esta vez se dio el lujo de modelar sus curvas con unos leggings pegaditos para hacer ejercicio, con los que desató la locura entre sus fans.

La conductora del matutino de Telemundo “Hoy día” cautivó con el atuendo y con un escotado top negro que permitió un vistazo a sus encantos, luciendo espectacular y mostrando que el esfuerzo que ha hecho en los últimos meses ha valido completamente la pena.

Mientras los rumores sobre una supuesta reconciliación con Toni Costa inundan las redes, Adamari López se mantiene muy al margen y enfocada en ella misma, y eso sí, presumiendo sus curvas con atuendos pegaditos como esos leggings, que delinearon perfectamente sus piernas y destacaron su retaguardia.

Lee también: Mostrando sus atributos en todo su esplendor, Daniella Chávez dice que no es la más bonita

Desde la cuenta oficial de Instagram del programa “Hoy día” se posteó una fotografía en la que aparece Adamari López con unos entallados leggings verdes deportivos, con corte a la cadera, y unos tenis azules, además de una banda de resistencia en las piernas.

En la parte superior, la actriz de “Amigas y rivales” lució una blusa negra de encaje y sin mangas, que tenía un gran escote, dejando ver parte de sus nenas, que se realizaban por la ajustada prenda, mientras ella ponía sus manos en la cintura, enmarcando su silueta.

La histrionisa puertorriqueña estaba acompañada por el entrenador personal Sergio González, quien estaba listo para compartir una rutina de ejercicios para los televidentes del matutino, especialmente para los que padecen dolores en las rodillas.

“El entrenador @sergiowww comparte una rutina de ejercicios sencillos que puedes hacer para prevenir una lesión en las rodillas y fortalecer los músculos. En el link de nuestro perfil la puedes encontrar”, rezaba la publicación de Instagram del programa de Telemundo, en el cual, Adamari López es una de las conductoras titulares.

Lee también: En body negro y medias de red, Carmen Aub pide eliminar los miedos

Las reacciones de los fans de la ex de Luis Fonsi no se hicieron esperar y muchos se refirieron al gran cambio físico que ha tenido en los últimos meses: “El balón gástrico le hizo de gran ayuda a Adamari”, “¡¡Wow, impresionante el cambio de Adamari!!”, “Después de una cirugía, ¿quién no se cuida?”, “Como bien decimos en Venezuela, ¡Adamari López callando bocas! Una dura”, “Qué bella, sigue así… con ánimo y súper disciplinada”, fueron algunos de los comentarios.

Adamari López ha sido tendencia últimamente no sólo por su aspecto físico, sino porque acaba de pasar unas vacaciones con su ex Toni Costa y su hija en Italia, por lo que los rumores de reconciliación están con todo, aunque ellos no han confirmado nada.

Síguenos en