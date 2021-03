Adamari López causa furor con un outfit verde pistache con el que deja ver su transformación física

Lo volvió a hacer. Adamari López ya no puede ocultar la gran transformación física que ha sufrido en los últimos meses y una vez más lo dejó en claro con el outfit que lució en la edición de este lunes del matutino de Telemundo ‘Hoy día’.

La originaria de Humacao, Puerto Rico, no deja de sorprender a los televidentes cada vez que aparece a cuadro pues, además de lucir más delgada, sus looks causan sensación y marcan tendencia para mujeres de 40 para arriba.

Pero nada ha sido fácil para Adamari López porque llegar al momento en el que se encuentra ahora le ha requerido mucho esfuerzo y disciplina, pues, como ella misma lo ha compartido con sus fans, su cambio físico obedece a un plan de ejercicio y alimentación balanceada, que, con el paso del tiempo, le ha dado resultados.

Lee también: Adamari López da clases de cómo se utilizan unos pantalones paper bag

Y esos cambios están a la vista y en el programa ‘Hoy día’ lo saben, por ello ya es común que compartan en Instagram las imágenes de los outfits que luce la protagonista de ‘Soñadoras’ y en esta ocasión tocó el turno de un conjunto verde pistache, que hizo que la actriz luciera como toda una ejecutiva sexy.

El traje consta de dos piezas, saco y falda, que por la forma marca perfectamente la figura de Adamari López y la hace ver delgada y elegante. El saco es de manga larga con cuello de solapa en ‘V’ y botones al frente. La falda es recta y corta, lo que hace que sus piernas luzcan más largas y estilizadas.

Con este outfit, Adamari López le dio la bienvenida a la primavera y su acertada elección le acarreó aplausos y halagos por parte de sus seguidores, quienes le dieron el visto bueno al atuendo y de paso resaltaron lo delgada que luce la presentadora de televisión, quien al parecer ya está cerca de llegar a su peso ideal, que es de 55 kilogramos.

“Hoy es un buen día para sonreír. @adamarilopez está segura de eso esta mañana. #hoyDía”, publicó el matutino de Telemundo en redes sociales y las reacciones llegaron casi de inmediato, donde los admiradores de la protagonista de ‘La suerte de Ada’ se hicieron sentir.

Lee también: Así ha cambiado el cuerpo de Adamari López en tres meses

“Wow, se ve súper bien, ha bajado mucho de peso”, “Hermosa, me encantó este look y el color, que es ideal para su colorimetría, preciosa”, “Ada... luces espectacular con ese verde, no le hagas caso a la gente, estás a la moda, acorde a tu edad”, “Siempre preciosa, ¿me puedes pasar tú dieta?”, son varios de los comentarios dirigidos a la ex esposa de Luis Fonsi en las redes sociales.

La transformación física de Adamari López ha tenido también impacto en otros ámbitos de la vida de la histrionisa, pues se le nota más segura de sí misma y más unida a su familia que nunca. Su esposo y padre de su hija Toni Costa la ha apoyado en el proceso de recuperar su figura y ello ha sido importante pues hoy, la puertorriqueña recoge los frutos de su duro trabajo.