Adamari López baila en shortcito y le recuerdan a su ex Toni Costa

Aunque Adamari López ha decidido seguir su camino sin una pareja por el momento, el fantasma de su ex la persigue pues sus seguidores en redes no han dejado de recordárselo cada vez que pueden, como ocurrió con la más reciente publicación que hizo, donde bailó en shortcito de mezclilla.

La presentadora de televisión se adueñó de la calle y se lució en un mini short y unos botines café, moviendo su figura al ritmo de la música y acompañada por la actriz y bailaría Yaritza Medina, pero, aunque cosechó algunos piropos, varios de sus fans le recordaron a Toni Costa.

Entre los comentarios destacaron algunos donde aseguraban que ahora Adamari López le quiere hacer competencia a Toni Costa pues normalmente el bailarín sube videos donde muestra algunos de sus mejores pasos, y consideraron que la actriz de telenovelas le copia.

Aunque Adamari López y Toni Costa llevan ya unos meses separados y, al parecer, sin posibilidades de volver como pareja, muchos de los fans de la puertorriqueña siguen mencionándoselo en los comentarios de sus publicaciones pues aseguran que no lo ha olvidado todavía.

En su última publicación en Instagram, la presentadora de “Hoy día”, matutino de Telemundo, se lució apareciendo con una blusa sin mangas roja y un shortcito de mezclilla que le permitió demostrar sus duras piernas, pues no se le movía nada, dejando impresionados a todos.

Adamari López también utilizó unos botines negros de tacón y estuvo acompañada por Yaritza Medina para grabar el reel en el que ambas se combinan para mover sus siluetas al ritmo de la música, mostrando coordinación y destreza y arrancando suspiros a sus fans en redes sociales, donde recibieron muchos piropos.

Sin embargo, hubo quienes le recordaron a la puertorriqueña a su ex, diciéndole que le está copiando a Toni Costa, quien normalmente tiene este tipo de videos en sus redes sociales debido a su profesión como bailarín profesional.

“Igual a su ex Toni, se ven bien”, “Bellas, muy bellas, ahora será bailarina como Toni Costa”, “¡Ya se copió de Toni!”, “Ay, no, Adamari, qué pereza, desde que te separaste solo te dedicas a subir este tipo de contenido”, “Ya quiere hacer lo mismo que hace su ex Toni con los otros dos vatos pero no le queda a ella”, “Parece que está imitando a Toni Costa”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, fueron más los que alabaron su actitud pues a los 50, Adamari López ha tomado un segundo aire en su vida y luce más guapa que nunca, pese a las críticas que ha recibido por parte de los internautas, las cuales a ella se le resbalan.

