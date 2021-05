Adamari López anuncia repentina separación de su esposo Toni Costa

La actriz puertorriqueña Adamari López, ha dejado atónito al mundo del espectáculo latino y a sus millones de fanáticos, al anunciar su repentina separación de su esposo Toni Costa, luego de casi diez años de matrimonio.

Y para evitar especulaciones y habladurías, fue la propia Adamari López, quien también ha brillado como conductora de televisión en el programa "Hoy Día" de Telemundo, que contó lo que está pasando actualmente en su vida y por lo que ha tomado esta decisión tan repentina y que causa tanta sopresa al mundo del espectáculo.

A través de un vídeo de más de un minuto y medio de duración que se ve en su última publicación de su cuenta oficial de Instagram, Adamari López dijo con la cara en alto y vestida de blanco su discurso al respecto, que será la única explicación que ofrezca, según advirtió:

"Hola, hola mi gente linda y quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos: Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni; sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar. Pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí...

Así mismo, reveló la razón principal de la separación de su esposo Toni Acosta y padre de su hija Alaïa: "Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable, y ha sido precisamente esa etapa de reflexión, la me ha llevado a dar este paso de mi vida. Después de casi diez años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla".

La estrella boricua, también reflexionó sobre lo que la vida le ha brindado y quiere seguir aprovechando, así como su posible regreso con Toni Costa:

"En más de una ocasión, la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas, me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia, todo siempre puede lograrse y estoy plenamente confiada de que ésta no será la excepción".

Por último, Adamari López, quien ha sido halagada por el público latino por haber logrado adelgazar 20 kilos a sus 50 años y ser uno de los 50 rostros más bellos de People en Español, pidió que respeten su decisión por el respeto que merece su hija Alaïa:

"Por el amor y cariño que existe que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos, he decidido que éstas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo, en el de mi hija Alaïa.

Es precisamente por ella que les agradeceré mucho, respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo. Los quiero mucho. Gracias".