Acusan a conductores de ‘Hoy’ por violencia a Nath Campos

Los internautas despotricaron en redes sociales en contra de Andrea Legarreta y otros conductores del programa matutino ‘Hoy’ por dar su opinión acerca del caso de abuso sexual que denunció Nath Campos este fin de semana.

Los nombres de Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa, fueron tendencia en Twitter, pues durante la emisión del lunes 25 de febrero, cuando terminaron de presentar la nota sobre le caso de la youtuber Nath Campos quien el fin de semana publicó un video a su canal de YouTube para denunciar al influencer Rix por acoso sexual, los conductores dieron su opinión respecto a lo ocurrido.

La primera en opinar fue Martha Figueroa, la conductora criticó a Nath Campos por haber tomado mucho durante la noche en que sufrió su abuso con Rix, ya que según ella fue la razón por la que no recordó lo que pasó.

Lee también: Otro youtuber acosador, denuncia Ixpanea a Yayo Gutiérrez

¿Y por qué despertaste ahí en la mañana? Porque en la noche te dormiste sin saber dónde te dormiste y con quién te dormiste, y quién estaba ni qué, entonces creo que por ahí está el tema”, opinó la periodista de espectáculos.

Por su parte, Andrea Legarreta comentó que para ella el caso le causó confusión, ya que en el video Nath Campos comentó que después de lo sucedido, la youtuber siguió relacionándose con su abusador,

“A mí lo que me saca de onda es que haya tenido una relación de amistad con estas personas, ve lo que le pasó también con Karla Souza y así, entonces con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas que denuncian, entonces esto confunde un poco. No digo que no puede ser, yo no estuve ahí, yo sé nada, ni sí ni no, lo que digo es que confunde un poco”, expresó la actriz y conductora.

Lee también: Nath Campos acusa al youtuber Rix de abusar de ella

"Andrea Legarreta":

Por las reacciones a sus comentarios sobre el caso de Nath Campos. pic.twitter.com/mXg9diW9Ry — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) January 26, 2021

En Twitter tundieron a Andrea Legarreta por sus comentarios, indicando que como mujer y como madre, debería haber tenido más cuidado al dar su opinión y que debería ser más empatía con la víctima, ya que ella tiene dos hijas adolescentes.

“Andrea Legarreta con 2 hijas en plena adolescencia y que trabajan en el medio debería tener más empatía con este tipo de asuntos antes de abrir la boca...”, tuiteó una usuaria muy molesta con la conductora.

Otro al que le fue muy mal con su comentario, fue al actro Arath de la Torre, pues éste indicó que no estaba a favor que las personas te acusen de abuso después de una borrachera que ocurrió hace mucho tiempo, lo que generó la furia de los twitteros.

“Esto puede detonar muchísimas cosas, si es cierto que se aclare, si no también, porque esto va a detonar en que cualquier persona te puede denunciar en determinado momento por una borrachera de hace 11 o 12 años”, dijo.

Los internautas no tuvieron piedad contra Arath de la Torre, pues lo acusaron de misógino y machista, y repudiaron su participación en el programa el cual tiene una audiencia de millones de televidentes.

La standupera Sofía Niño de Rivera, publicó un video en el que expone su comentario al respecto, en el que dice que: “lo lamentable, además de todas las pendejadas que dijeron, es lo machista que resulta todo, y no los estoy defendiendo…esos bueyes merecen cien memes y que trabajen en un circo, en el que ya trabajan, pero pues todos parejos… la que más jodida salió fue ella”.

Nota aclaratoria @programa_hoy nunca estaré de acuerdo con ningún tipo de violencia e invito a denunciar !!! Gracias y bendiciones pic.twitter.com/nFRmLnWmbC — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) January 25, 2021

Sin embargo, Andrea Legarreta y Arath de la Torre ofrecieron una disculpa por sus declaraciones, los cuales comentaron que se sacaron de contexto, y que ambos tienen hijas a las que no permitirían que se les agrediera.