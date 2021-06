Actuará Maribel Guardia en un show en La Vegas con hombres musculosos

Tras más de un año de confinamiento social por el Covid-19, la actriz Maribel Guardia va regresando poco a poco a la normalidad en sus ya conocidos shows que ofrece en diferentes escenarios como el teatro o los de la música y el baile. Recientemente acaba de anunciar de forma oficial, su actuación en un show con hombres musculosos desde Las Vegas, Nevada, EUA.

Esta tarde, la costarricense, compartió una postal en la que aparece luciendo cuerpazo con un glamoroso body dorado y detalles azul turquesa en su diseño, pero no sólo eso, sino que además, apareció rodeada de ocho musculosos hombres con los que Maribel Guardia bailará.

La actriz que podría volver a las telenovelas con "Coronas de Lágrimas 2", al lado de su amiga Victoria Ruffo, está mejor que nunca a sus 62 años de edad, y es por ello, que sigue aprovechando su innegable belleza para lucirse en los escenarios ahora que tras la vacuna contra el coronavirus, la vida empieza a recuperar su normalidad.

Lee también: Así se veía Ana Martín en El Pecado de Oyuki, presume un par de pinturas

"Si estás en #lasvegas no te pierdas el debut de @uncensoredtheshow en el #treasureisland #señorfrogs , a partir del 4 de Junio , espectacular show. Besos", escribió Guardia tras posar con este octeto de chicos.

El espectáculo lleva por nombre "Uncensored The Show" que es llevado a cabo desde el Señor Frogs Las Vegas at Treasure Island Hotel. Y aunque la costarricense ha sorprendido a sus fanáticos, no es la primera vez que anuncia su participación, pues el domingo pasado también publicó una postal en la que escribió: "Nos vemos hoy en la noche en en el #saharaeventcenter #lasvegas #nevada #show Feliz #domingo".

Y el show es del tipo del que se hizo hace algunos años en México como "Sólo para Mujeres" y pretende llevar magia y diversión al pormayor; por lo que recibió los buenos deseos de su entrañable amiga Lourdes Munguía, Lisset y Aylín Mujica.

Lee también: Tras presumir figura de diosa en bikini, así celebró sus 62 años Maribel Guardia

La productora Carla Castillo Caicedo no pudo dejar de agracecer a Marbel por su participación: "@maribelguardia gracias amiga por siempre apoyarnos en todo te quiero mucho y significa mucho para nosotros!"; por otro lado, el diseñador mexicano Gustavo Mata expresó: "Muy mal acompañada ja ja ja".

Y algunas amigas de Maribel 'se están apuntando' por si necesita más personal; por ejemplo, Cristina Eustace preguntó: "Amiga no necesitas coristas", o el comentario de tristeza de un fan; "Me acabas de desilusionar, Maribel".

Otro comentario revelador no se hizo esperar: "Con razón se mantiene tan bella, pura vitamina V!!". Al momento, se pueden ver las reacciones de 24,086 seguidores de sus más de 6.5 millones; ente las que destaca la de la actriz Lisstet. La publicación también guarda 257 comentarios en total.