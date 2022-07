Acostada y boca abajo, Niurka Marcos presumió sus atributos traseros con una tanguita blanca

Para nadie es secreto que Niurka Marcos es una de las artistas que goza de una espectacular figura a sus 54 años por lo que recientemente dio una probadita de la sensual anaomía que posee; la vedette cubana presumió sus atributos traseros con una tanguita blanca que se pierde entre sus encantos.

Tal parece que toda la polémica que se armó tras su salida del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, ya quedó atrás, pues ahora la bailarina dio una probadita de lo sensual que puede ser con tal de consentir a sus casi dos millones de bebenius. Fue a través de su cuenta de Instagram que Niurka Marcos compartió unas atrevidas imágenes en las que aparece acostada en una cama y luciendo una tanguita blanca, exhibiendo al máximo sus atributos traseros.

“Hola mi gente linda que tengamos una maravillosa semana llena de bendiciones y emociones”, fue el mensaje con el que Niurka Marcos acompañó las candentes imágenes con las que hasta el momento consiguió más de 40 mil Me Gusta y cientos de comentarios en los que sus fieles admiradores destacan lo bien que la famosa se mantiene a sus 54 años.

Lee también: Mariana Botas hace a un lado a Martina de Una Familia de 10 y se convierte en Barbie con bañador

"Espectacular mamáNiu", "Eres una diosa", "Que rico bombon" “Guapa como siempre , mi paisana , nunca cambies”, “Te amamos mucho tus bebénius”, “El cuerpo aquí está dilessssss”, “Eso mami niu te amamos y te adoramos mucho, te admiro mucho eres la mejor”, “Vi la entrevista que hizo Mara Castañeda en su canal de YouTube. Buenísima”, “Que bárbaro. Esta bien claro el dicho de que la que es bonita es bonita. Y tu lo eres desde que naciste.” y “Igual Niu! Bonito inicio de semana”, son algunos de los piropos que se leen en la publicación.

Cabe mencionar que recientemente Niurka Marcos aseguró que el romance que había vivido con Juan Vidal dentro de La Casa de los Famosos había quedado en el olvido debido al pésimo comportamiento del actor, pues no la había llamado a su salida del reality, sin embargo, los famosos lograron resolver sus diferencias, aunque no estarán juntos hasta que el dominicano resuelva sus problemas personas con la actriz Cynthia Klitbo, quien lo acusa de maltrato y de que le debe dinero.

"No lamento para nada haber conocido a Juan porque fue algo demasiado real. Me enojé tanto, tanto, tanto con Juan cuando fui a la Ciudad de México a apoyarlo, a estar a su lado en este momento difícil que sabía se iba a enfrentar y él prefirió no involucrarme y yo estaba tan enojada antes de hablar con él. Le dije hasta de lo que se iba a morir", señaló Marcos durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Lee también: Ana Patricia Rojo, la villana de telenovelas que vende licuados para sobrevivir

En este espacio Niurka Marcos aseguró que Juan le había pedido disculpas por su comportamiento. "Juan y yo habíamos platicamos, ya me había ofrecido una disculpa; había entendido sus razones y esa parte entre nosotros estaba bien", indicó. Y aunque la cubana aseguró que sólo el tiempo decidirá si su relación continua, Juan Vidal recientemente compartió un video en su cuenta de Instagram de los momentos que pasó con la cubana.

"La respuesta es Simple hay cosas en la vida que no se pueden negar. El hecho de buscar sin encontrar. Y encontrar cuando ya no se buscaba. Y yo te encontré a ti .@niurka.oficial", escribió Juan Vidal junto al video en el que etiquetó a Marcos. Hasta el momento la ex esposa de Juan Osorio no ha dicho nada al respecto.

Síguenos en