Acepta Raúl 'El Negro' Araiza errores en su vida como la infidelidad

Durante la conferencia de prensa de la obra teatral "A oscuras me da risa", del pasado miércoles 7 de octubre en el Teatro Aldama de la Ciudad de México, Raúl 'El Negro' Araiza se llevó una gran sorpresa debido a que toda la atención estaba puesta en Ninel Conde por el anuncio que hizo recientemente de su próxima boda con el empresario colombiano Larry Ramos.

En plena charla entre periodistas y el elenco de la puesta en escena, el actor José Luis Guarneros mejor conocido por su personaje de 'El Macaco', fue quien evidenció al Negro, al hacer alusión al tema de la obra como lo es la infidelidad, por lo que se refirió a Raúl, mismo que se sorprendió notablemente.

"Creo que 'El Negrito' tenía un comentario a cerca de la infidelidad no? Ahora que dijeron el tema de la obra". Y todo sorprendido, Araiza contestó: "¡¿Qué p%&o w$y?!, Estamos chupando tranquilos" mientras todos los presentes reían a carcajadas.

El elenco de la obra está compuesto por Ariel Miramontes mejor conocido como 'Albertano Santacruz', Ninel Conde, Raúl Araiza, Benito Castro, José Luis Guarneros 'La maestra Resurrección', Ulises de la Torre y Diana Motta, quienes empiezan nueva temporada el próximo 9 de octubre en el Teatro Aldama.

Y ante el hecho, la prensa inmediatamente cuestionó a Raúl 'El Negro' Araiza por el bochornoso momento que se vivió en dicha conferencia de prensa.

Aunque con la sencillez y la transparencia que caracterizan al actor, éste contestó muy tranquilo a los periodistas quienes estaban ansiosos de saber su postura ante el tema de la infidelidad, misma que vivió al fallarle a su ex esposa Fernanda Rodríguez y madre de sus hijas Camila y Roberta.

Sin embargo, al no ver ninguna posibilidad de reconciliación, se ha dado una segunda oportunidad en el amor con Rosa Amelia Aguilar, una psicóloga que colabora en el programa "Hoy"; en las transmisiones ella brinda consejos de crianza, relaciones sentimentales, bienestar, personalidad, entre otros temas.

"Así que digas 'tengo la imagen de ay, yo soy el infiel de México, pues no. He tenido errores, los he aceptado, he pedido disculpas y he aprendido. Yo no soy alguien que cargue con pena o con vergüenza de mis errores porque he tenido también aciertos, como todos", dijo el actor a la prensa.

Así mismo dejó ver su forma de ser y que a estas alturas del partido no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, y al mismo tiempo es muy directo con lo que ha vivido; así mismo respeta a quienes son más reservados en su vida personal.

"Nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida, pero sí hay que pedir perdón, sí hay que aceptar, lo mío ha sido muy transparente… La obra de eso se trata, te ríes porque te ha pasado, en una manera más chusca pero no pasa nada", dijo el conductor de "Hoy!.

Y respecto a la parte de la situación de sus hijas Camila y Roberta, ellas han tomado con mucha madurez la situación de la separación entre sus padres, así lo dijo Araiza:

"No estaban tan dolidas, ellas... nada más fui y hablé con ellas, les expliqué 'su papá cometió un error, soy público, ustedes lo saben, es una cuestión entre su madre y yo y yo lo tengo que enfrentar'…", y agregó: "Me dijeron ‘papá, tú nunca nos has fallado como padre, entonces cuando nos falles como padre entonces te juzgamos'...", reveló.

