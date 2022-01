Tras interpretar a la coqueta Mónica Muñoz-Cano en la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando" (2021-2022), la actriz de origen español Candela Márquez está acaparando reflectores tras lucir su esbelta figura con vestidazo dorado.

Su camino por las telenovelas ha dejado huella en producciones como "Betty en NY" (2019) en la que dio vida a Jenny Wendy Reyes, la malvada Tamara en "Fuego Ardiente" (2021) o su último proyecto televisivo "Malverde: El Santo Patrón" en la piel de Azálea Quiñones.

No obstante, su presencia en las redes sociales, está dando mucho de qué hablar, gracias a su sensualidad y belleza; y es que, la también modelo española de 33 años no para de derretir a sus fanáticos a través de la web.

Lee también: Rocío de Santiago, una guapa reina de carnaval con personaje de hombre en SOS Me Estoy Enamorando

Y para muestra, basta un botón. El pasado sábado, la intérprete de telenovelas, dejó con la boca abierta a más de uno luego de posar luciendo su exquisita figura con un vestidazo dorado y dejando ver su silueta perfecta y que todo lo tiene en su lugar.

Fue a través de una publicación de Instagram, que la actriz levantó suspiros e hizo reaccionar a famosos y fanáticos que no han parado de reaccionar; por su parte, la actriz y modelo Rocío de Santiago, quien comparte créditos en la actual telenovela de Lucero Suárez para Televisa, escribió: "Wooooooowwww".

Lee también: La fiesta no termina para Aracely Arámbula; así lució en top y palazzo floreados

Mientras que Adriana Fonseca sólo se sumó con un cuarteto de llamaradas de fuego. Sabine Moussier no pudo resistir expresar: "IMPRESIONANTE COMO SIEMPRE SIIS!!" y los seguidores lanzaron piropos como: "Guapísimaaaa" o "Qué bonita estás".

"Regia y talentosa!!" "Woow, woow, great!" (¡Guau, guau, genial!), "Espectacular", "Guapísima", "Wooow Hermosa... Besos y abrazos Guapa Love you", son otros de los comentarios que Candela Márquez ha generado a partir de su publicación del sábado por la noche.

Y es que, además de la actuación y demás artes histriónicas, el modelaje, es una de sus grandes pasiones, por lo que la también amiga de los actores Alexis Ayala y Luis Felipe Tovar -con quien hace pareja en "Malverde: El Santo Patrón" (2021) de Telemundo-, no deja pasar oportunidad de lucir cuerpazo a través de diferentes outfits; su última postal, tiene ya 4,815 corazones rojos y alrededor de 120 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!