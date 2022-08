¡A un lado Cynthia Rodríguez! Galilea Montijo derrocha belleza en vestidazo como embajadora de Turquía

Desde hace poco más de una semana, Galilea Montijo anunció que estaría ausente del programa “Hoy”, de Televisa, debido a que tomaría unas vacaciones al lado de su familia, pero además ese viaje era de negocios pues se reveló que la presentadora de televisión fue contratada por el gobierno de Turquía para ser su embajadora.

Con su impactante presencia y carisma, Galilea Montijo es toda una celebridad en aquel país de Oriente y por ello fue requerida para promocionar turísticamente algunos de los sitios más emblemáticos, retribuyendo con creces a quienes confiaron en ella pues se le vio derrochando belleza en un vestidazo amarillo de cola larga que la hizo lucir como una verdadera reina.

La conductora de televisión prácticamente le dijo ¡a un lado! a Cynthia Rodríguez, quien recientemente también visitó Turquía y presumió unos outfits mucho más sencillos para turistear por Estambul y otros lugares, pero se quedó corta ante la majestuosidad de Galilea Montijo.

Viaje de descanso y de negocios

Aunque Galilea Montijo no había hablado abiertamente de los motivos de su viaje a Turquía, la revista TV Notas reveló que la famosa voló para tomar un descanso acompañada por su esposo Fernando Reina, su hijo Mateo y los hijos de él, además de la ex mujer de su marido, con quien tiene una excelente relación.

La publicación aseguró que la jalisciense fue contratada por la Secretaría de Turismo de Estambul para grabar algunas cápsulas enfocadas a promover el turismo de aquel país, pues la conductora de TV es muy popular en Turquía y muy querida, por lo que llegó como toda una estrella internacional.

De acuerdo con la fuente citada por TV notas, Galilea Montijo viajó a finales de julio junto con su familia y pasó la última semana trabajando y disfrutando de unas vacaciones, y la presentadora de “Netas divinas” se lució con un video que colgó en su perfil de Instagram, donde confirmó que se encontraba en Turquía.

Luciendo un vestido amarillo de cola larga, la jalisciense impactó en redes sociales pues lucía como reina, exhibiendo mucho glamour con su extravagante outfit, con el cual no pasó desapercibida e impuso tendencia, muy diferente a los looks que Cynthia Rodríguez presumió cuando visitó Estambul hace unas semanas.

“Gracias #Istambul se quedan en mi corazón. Friends @istambulphotosession @lazgin35 and all the crew. De los lugares y gente más cálida y amable”, fue el mensaje que compartió Galilea Montijo en un post, donde subió el video en el que sale corriendo arrastrando su largo vestido de cauda.

Los comentarios no se hicieron esperar y todos cayeron rendidos a sus pies, incluidos algunos famosos como Yanet García, Tania Rincón, Andrea Escalona, Latin Lover, Karla Gómez y Mauricio Barcelata, a quienes se unieron los millones de seguidores de la presentadora de televisión en la aplicación de la camarita. ¡Mírala!

