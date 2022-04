A sus 75 años, Ana Martín aún roba suspiros; posa en bañador desde la playa

Tras haber sido una de las figuras más envidiadas del espectáculo por su belleza y esbelta figura entre los años 70's y 80's, ahora la actriz Ana Martín aún sigue robando suspiros... y así lo demostró luego de posar ¡en bañador! desde la playa.

La intérprete que da vida a Concepción 'Conchita' García en la telenovela "Corazón Guerreo" (2022) -producida por Salvador Mejía para Televisa Unvisión-, se dio un respiro en días pasados e hizo una pausa entre las grabaciones del melodrama y se fue a pasear a la playa.

Pero no lo hizo sola, pues Ana Martín aprovechó el cariño que le tiene a su amiga -casi hermana-, la señora Ligia Argüello, a quien la primera actriz, ha revelado conocer de toda la vida. Y para hacer vibrar a sus seguidores, utilizó sus redes sociales como Twitter e Instagram para dar cuenta del momento.

Lee también: La vez que Ana Martín lució vestidito y un incidente le arruinó su outfit

Una foto ¡de hermanas!

Pues fue a través de una postal compartida el pasado 12 de abril, que Ana Martín hizo que su publicación se llenara de corazones rojos tras aparecer posando muy contenta con su amiga y brindando por el agradable momento. Incluso, a la intérprete de la recordada Benita Garrido de "Soy tu Dueña" (2010), se le puede ver con una bebida en la mano.

enc

"Mi amiga es, pero es más mi hermana de toda la vida, Ligia @ligia_arguello" se lee en el comentario de la actriz, no sin olvidar un obligado corazón rojo que indica su amor por ella. Y a su edad, las dos aparecen luciendo un par de bañadores; Ana Martín un sencillo traje de baño color negro y un sombrerito de costa, mientras que su amiga vistió uno mucho más colorido de blusa strapless con argolla en medio y un lazo para amarrar en el cuello, así como un short rojo.

Lee también: Los insignificantes personajes de Ana Martín pero que dejan huella en las telenovelas

Y tras ello, en su cuenta de Instagram dentro de la publicación, ya se pueden leer comentarios que denotan admiración y cariño hacia la histrionisa de casi 60 años de cerrera artística. El primero que se lee es el de la actriz Ingrid Martz, que ha dicho: "No puede ser, esa piel, me consta que eres de la pocas, que NO se maquilla, de verdad, hermosa!!!".

La actriz Ariane Pellicer también le preguntó: "Dónde andas?", "Que cutis tan lindo tienes... como siempre!", fue el comentario de su colega Eugenia Cauduro. "Las amo", "Divinas", "Qué guapas mujeres", "Me gusta mucho tu estilo, luces muy bien", son otros de los mensajes que ha recibido Ana Martín.

"Más bien parecen Hermanitas", "Te amo, Ana", "Bellísimas", son otros de los 273 comentarios que se leen al momento, y se puede ver admiración de 29,206 seguidores, quienes han regalado un corazón rojo a la actriz.

Síguenos en