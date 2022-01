A sus 69 años, Lyn May presume con escandalosa foto su elasticidad

Gran revuelo causó Lyn May en las redes sociales al compartir una escandalosa fotografía en la que presume la gran elasticidad que tiene a sus casi 70 años, demostrando que no la edad no es impedimento para dejar de hacer lo que le gusta y le apasiona; sus exóticos movimientos de baile.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa conocida como La Diosa del Amor sorprendió una vez más a sus miles de seguidores al compartir una imagen en la que aparece arriba de una silla haciendo un split. En dicha fotografía, Lyn May luce un top brilloso, una tanga de encaje en color negra y una malla de red; look que combinó con un sombrero vaquero plateado y una peluca rosa.

"Siempre has lo que te haga feliz sin hacerle ningún daño a nadie", escribió la vedette junto a la imagen en la que presume su elasticidad. Como era de esperarse, la fotografía se viralizó rápidamente y causó todo un revuelo en las redes sociales; a la famosa le llovieron tanto los piropos como los ataques.

"Solo se la pasa abriendo las patas", "Pero no hay necesidad de enseñar toda la zanja", "Eso es lo unico que sabe hacer abrir las piernas!", "Tiene más flexibilidad que yo", "Increíble hacer eso a su edad", son algunos de los comentarios en la publicación de la vedette, que en el pasado diciembre llegó a los 69 años.

Cabe mencionar que Lyn May fue una de las actrices más bellas, exitosas y sensuales de los años 60 y 70 de México. Gracias a su popularidad es que despertó la envidia de muchas personas entre ellas la de una amiga, quien le recomendó aplicarse en el rostro aceite para evitar arrugas, arruinando su rostro.

“En ese momento solo quería vengarme y quitarme la vida. Recibí mucha ayuda psicológica y los médicos han trabajando por años en recuperar mi rostro”, comentó la famosa hace años. Últimamente la famosa ha acaparado reflectores tras el drástico cambio que ha sufrido para bien su rostro.

