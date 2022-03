A sus 62, Maribel Guardia da batalla a Thalía con cinturita de Barbie

Sin duda, la actriz Maribel Guardia es una de las famosas que más cuida su salud y su belleza y a sus 62 años, así es como da batalla a la cantante Thalía tras resaltar su cinturita de Barbie; y no conforme con eso, todavía la costarricense la acentuó más con una singular prenda.

En septiembre de 2021, Maribel Guardia publicó una postal en la que se le ve posando vestida de negro con shortcito y botas largas -arriba de la rodilla-, así como una blusa holgada con pedrería. Pero para recordar a sus fanáticos que es toda una inspiración a sus más de seis décadas de vida por poseer tal belleza y cuerpazo, la actriz destacó la parte de su cuerpo que más de una mujer quisiera lucir perfecta.

Y es que la actriz de "Corona de Esperanza" (2022) para Televisa Univisión, posó desde tal ángulo en el que pudiera destacar su auténtica silueta, pero además utilizó una cinturilla de elástico que hizo juego con su outfit y por supuesto, dejó ver que llevándole doce años de vida a la esposa de Tommy Mottola, aún tiene lo suyo.

Y para hacer todavía más su postal, Maribel Guarida fue clara con su mensaje para sus fanáticos y hasta los haters: "No te olvides de tomar una cucharadita diaria de: 'Yo, si puedo'. #Feliz#lunes para todos #besos Look: @josefina_byverosolis"

Pues con ello, ha demostrado una vez más que la edad es sólo un número y que siempre que se quiera, se pueden hacer las cosas y alcanzar metas sin pretexto alguno. Por lo que los piropos, mensajes halagadores y numero de likes no han sido menos de 32,700 corazones rojos y 700 comentarios desde el pasado otoño 2021.

Por su lado, Thalía es otra de las artistas que a sus 50 años de edad ha conservado su figura con finura y elegancia; incluso, gracias a sus encantos, ha logrado ser halagada por fanáticos alrededor del mundo a través de redes sociales y tras su incursión -durante la pandemia- a la música del género urbano junto a otras empoderadas cantantes.

Y fue en noviembre de 2021, cuando la también actriz compartió un álbum de fotos en las que luce con un ajustado body de látex que deja ver su silueta bien delineada y que por supuesto, marca al 100 % su cintura y resalta otros atributos.

"Flashback Friday! Recuerdos del rodaje de #EstoySoltera junto a @leslieshaw y @farinamusic. ¡Amo el Látex/ Lace look! ¿Qué te gusta más? ¿Los guantes, el corset o el sombrero? #behindthescenes #TB #musicvideo", se lee en dicha publicación en su cuenta de Instagram.

Y por supuesto, la intérprete de "No Me Acuerdo" (2018), también ha recibido un sinfín de reacciones de su público, pues hasta el momento, son más de 443,500 corazones rojos los que ha recogido y más de 4 mil mensajes luego de su publicación.

Pero sin duda alguna, en este dúo de bellezas, Maribel Guardia podría tener más valor, debido a que sus 62 años luce como Thalía e infinidad de mujeres de menor edad famosas y no famosas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!