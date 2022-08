A sus 59 años, Rocío Sánchez Azuara presume bronceado y figura en bañador

No cabe duda que para mantener una figura perfecta y envidiable, no es necesario tener 20 años, así lo demuestra la famosa conductora Rocío Sánchez Azuara quien fue captada en diminuto bañador con el que presumió su bronceado perfecto y su espectacular figura a sus 59 años.

Mientras disfrutaba del sol y la arena en una hermosa playa, la guapa presentadora de programas de TV Azteca, se dejó ver con un .El sugerente atuendo de dos piezas y en colores amarillo y negro. Fue a través de su perfil de Instagram que Rocío Sánchez Azuera demostró que los 50´s son los nuevos 20´s, pues lució espectacular.

Con la atrevida imagen mostrada demuestra que no por tener la edad de 59 años, no es digna de utilizar este tipo de atuendos, por lo contrario, confirma que a base de esfuerzo y dedicación se logra lo que sea.

Leer también: Luis de Alba 'El Pirrurris' asegura haber creado la palabra "naco"

Pues al admirarla con esa frescura, una bella sonrisa y abdomen plano, podemos darnos cuenta de su vitalidad, buena salud y por supuesto felicidad que derrocha mientras disfruta de un merecido descanso.

En la imagen se observa de fondo el bello y profundo verde del mar, además de el tierno color azul del cielo, que le dan un toque único a su figura evidentemente cuidada y el bronceado perfecto. Como era de esperarse, los fans de la conductora de programas como Cosas de la vida y La tercera en discordia, no tardaron en reaccionar y llenaron de halagos a la famosa.

La potosina considerada una de las mejores presentadoras de México, mantiene unas tallas envidiables, pues al contar con una estatura de 1.70 metros y un peso de 60 kilos, deja claro que además de talentosa es verdaderamente una mujer escultural pese a tener 59 años, pues bien dicen que la edad sólo es un número.

Leer también: Yahir hace broma a Nelson, finalista de La Academia y rompe los corazones de sus fans

Cabe mencionar que Roció Sánchez Azuara no sólo ha destaco en la televisión por su belleza, si no también por su talento que la ha llevado a obtener reconocimientos tales como el adquirió en el año 2007 denominado Glaad, tras ser bien recibida por el público hispano en Estados Unidos.

Y aunque no lo parezca, Roció Sánchez Azuara es madre de tres hijos y no tiene límites para el amor por ellos y el propio, para demostrarlo, dicha fotografía dice mal que mil palabras. Recientemente se vio involucrada en una polémica al dejar Imagen Televisión y regresar a Tv Azteca, televisora en donde consolidó su carrera.

Síguenos en