A sus 55, Lorena Herrera enciende las redes posando de espaldas y va por la corona de Maribel Guardia

En las últimas horas, Lorena Herrera se ha convertido en tendencia en redes sociales por su participación en el reality show MasterChef Celebrity y por haber cometido un error que le costó caro a su equipo, pero, independientemente de ello, la actriz robó cámara con lo espectacular que se ve a sus 55 años.

En el primer programa de la segunda temporada del reality, Lorena Herrera dejó ver que el tiempo no pasa por ella y lo confirmó en su cuenta de Instagram, donde compartió una sexy fotografía donde aparece posando de espaldas y demostrando que tiene todo en su lugar.

La actriz mexicana encendió las redes olvidándose del sujetador y presumiendo sus atributos en un sexy bikini, dejando ver que va por la corona de Maribel Guardia pues a su más de medio siglo de vida luce más espectacular que otras famosas que tienen al menos una década menos de edad.

Lee también: Lorena Herrera impone con su belleza en strapless y coqueto guiño

Impactante belleza

Famosa por sus participaciones en telenovelas como “Dos mujeres un camino”, Lola, érase una vez” y “Muchachitas”, la rubia sinaloense apareció despampanante en una fotografía que compartió en su perfil de Instagram dejando con la boca abierta a sus más de 400 mil seguidores en esta red social.

En la imagen, la ex reina de belleza posaba dando la espalda a la cámara con el torso descubierto y cubriendo sus encantos con un delgado bikini negro que se perdía en su piel, agregándole un toque más sexy con una especie de cinturón en tono plateado, presumiendo una figura perfecta, poniendo a temblar a Maribel Guardia pues parece que ya tiene sucesora.

Lee también: Con un pavo “duro como piedra”, Verónica del Castillo es la primera expulsada de MasterChef Celebrity

Lorena Herrera también destacó sus estilizadas piernas utilizando unos botines negros de altísimo tacón, mientras volteaba la cara hacia la cámara y ponía uno de sus dedos sobre sus labios, mostrándose muy sensual y arrebatando suspiros, además de revelar que la fotografía es de hace algunos añitos.

“¡Qué cuerpazo!“, “Usted es una hermosa, mi Barbie“, “No me espante, pensé que había muerto y que ya estaba en el cielo viendo hermosos ángeles”, “¡Bomba!”, “Simplemente bella”, “Tu cuerpo es escultural y has trabajado mucho para obtenerlo, ¿por qué no lucirlo?”, “Desde mis 10 años erás el amor de mi vida”, “Estás guapísima”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

La tachan de tramposa

Lorena Herrera se convirtió en trending topic en Twitter luego del error que cometió durante el reto de salvación en MasterChef Celebrity 2, pues al momento en que se dio la indicación de “manos arriba”, la rubia siguió poniéndole salsa de champiñones a su plato, algo que rompió las reglas del reality show.

En ese momento, la producción no se pronunció pero fue cuando se anunció al equipo ganador del reto que se exhibió la falta de la actriz, castigando a su equipo y mandándolos al reto de eliminación; su acción también salvó a los amarillos, que habían tenido la peor calificación en su platillo, y en redes sociales los memes no se hicieron esperar para Lorena Herrera, a quien muchos tacharon de tramposa.

Lorena Herrera cuando fue atrapada con las manos en el plato, fuera de tiempo. #MasterChefCelebritymx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/O4LpytV9JY — ������������ (@Geeeeeraald) August 22, 2022

Síguenos en