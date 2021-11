A sus 52, Jennifer Lopez luce piernón con mini short desde un sofá

Pasados los 50 años, la cantante Jennifer Lopez ha demostrado ser una de las figuras más guapas y empoderadas del medio del espectáculo latino y no es para menos, pues sus 52, no cualquiera luce como ella; y en sus últimas fotos, aún luce piernón en mini short como una de 20, desde un sofá.

A través de su cuenta de Instagram, la neoyorquina 'ha levantado polvo' tras los piropos que ha ganado con la instantánea en cuestión como portada de un vídeo en el que se le ve lucir varios atuendos igual o más infartantes.

Ésa y muchas otras postales han sido obra de su amiga Ana Carballosa, una fotógrafa quien normalmente busca el momento perfecto para captar a la estrella latina de la música, la televisión y el cine.

En la foto en cuestión, Jennifer Lopez aparece sentada de lo más cómoda en un sofá enseñando piernaza enfundada con medias color negro que la hacen resaltar aún más su escultural figura.

"LOVE IS LIFE AND LIFE IS LIVING!!!! I was honored to be part of something very special for my friend @llcoolj tonight #RockAndRollHallOfFame #AllIHave #GOAT #JLoJenniferLopez @dsw Photo: @lacarba" (EL AMOR ES VIDA Y LA VIDA ES VIVIR !!!! Tuve el honor de ser parte de algo muy especial para mi amigo @llcoolj esta noche #RockAndRollHallOfFame #AllIHave #GOAT #JLoJenniferLopez @dsw Foto: @lacarba) escribió la intérprete de "Cambia el Paso" (2021) antes de salir a escena.

Fue en el Rock And Roll Hall of Fame que la novia del actor Ben Affleck, hizo una colaboración con el cantante rapero James Todd Smith III, mejor conocido como LL Cool J. JLo vistió un atrevido atuendo color negro con vivos plateados con los que sin duda alguna conquistó a los presentes.

Le neoyorquina de 52 años aprovechó su figura de diosa para enamorar los presentes a la par de cantar algunos temas con el rapero. Y a través de su cuenta de Instagram, Jennifer Lopez ha recordado casi cada momento en el escenario así como otros outfits que lució esa vez.

Desde el pasado 30 de octubre fue que la también empresaria compartió dichas postales a través de un vídeo en el que se escucha uno de los temas del rapero, por los que ha recibido cientos de piropos, un sinfín de corazones rojos y alrededor de 11,500 mensajes entre las tres publicaciones al respecto.

